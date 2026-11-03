Cyber Monday del Banco Nación: cómo comprar en hasta 30 cuotas sin interés y qué rubros entran

Por Denisse Helman
Cyber monday del banco nación: cómo comprar en hasta 30 cuotas sin interés y qué rubros entran

El esperado Cyber Monday 2026 arrancó con todo este lunes 2 de noviembre, y el Banco Nación (BNA) desplegó un abanico masivo de promociones.

Si buscás renovar tu casa, cambiar la tecnología o planificar tus próximas vacaciones, te contamos todos los beneficios, descuentos y cuotas sin interés que podés aprovechar hasta el miércoles 4.

Tienda BNA+: hasta 30 cuotas sin interés y 25% de rebaja directa

Durante los tres días del evento, la plataforma Tienda BNA+ concentra promociones exclusivas adaptadas a diferentes presupuestos y necesidades del hogar.

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Los usuarios pueden acceder a 24 cuotas sin interés en muebles, decoración y artículos del hogar, así como a 30 cuotas sin interés en productos de eficiencia energética.

Para quienes elijan abonar en un pago, la tienda ofrece un 25% de descuento directo en miles de productos seleccionados de tecnología, electrodomésticos, herramientas y automotor.

BNA Viajes: paquetes, vuelos y hoteles en hasta 12 cuotas

Para quienes están proyectando sus vacaciones o escapadas de verano, la plataforma BNA Viajes se sumó al Cyber Monday con opciones imperdibles.

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Los clientes del banco pueden contratar vuelos, hoteles y paquetes turísticos en hasta 12 cuotas sin interés.

Además, durante las jornadas de descuento se habilitaron cupones especiales de rebaja para pasajes nacionales y alojamientos seleccionados.

Financiación en tiendas oficiales de hasta 18 cuotas fijas

Más allá de sus portales propios, el Banco Nación extendió los beneficios a las principales tiendas y marcas del comercio electrónico en Argentina.

Abonando con tarjetas de crédito Visa y Mastercard del BNA, se puede acceder a hasta 18 cuotas sin interés en cadenas adheridas.

Entre las marcas participantes figuran Frávega, On City, Bidcom, Samsung, Sony, Whirlpool y Xiaomi Store, entre muchas otras.

Fechas límite y cómo consultar el catálogo completo de ofertas

El esquema especial de beneficios estará vigente únicamente del 2 al 4 de noviembre de 2026.

Los interesados pueden comparar precios y revisar el catálogo de productos ingresando directamente al sitio oficial de Tienda BNA+ o a la web de Semana Nación.

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Dado que las promociones vencen a las 23:59 del miércoles, las autoridades recomiendan verificar el stock disponible antes de confirmar la compra.

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