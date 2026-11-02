Sorpresa con Franco Colapinto: la FIA cambió el resultado tras el GP de México

El Gran Premio de México 2026 dejó un desenlace inesperado para Franco Colapinto y para Alpine. El piloto argentino había completado una carrera exigente en el Autódromo Hermanos Rodríguez y, después de cruzar la meta, todavía quedaba pendiente una revisión de los comisarios deportivos que podía alterar su resultado.

La actuación del corredor de Pilar había despertado entusiasmo entre los seguidores de la Fórmula 1: largó desde la mitad de la grilla, logró avanzar y encontró el ritmo necesario para terminar por delante de varios rivales directos. La clasificación que vio el público al bajar la bandera a cuadros, sin embargo, no fue la definitiva.

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) examinó una maniobra vinculada con la señalización de peligro en pista. El desenlace modificó tanto la posición del argentino como el reparto de puntos de la competencia disputada el domingo 1 de noviembre.

Por qué sancionaron a Franco Colapinto en México

Colapinto había terminado octavo en la pista, un resultado que le otorgaba cuatro puntos. Los comisarios consideraron que no había reducido suficientemente la velocidad al atravesar un sector con banderas amarillas, una indicación que obliga a extremar la precaución porque puede existir un auto detenido, restos de un accidente o personal trabajando en las inmediaciones.

Por esa infracción recibió una penalización de diez segundos agregados a su tiempo total. En una zona de la clasificación donde los pilotos estaban separados por diferencias mínimas, el castigo tuvo consecuencias especialmente importantes: el argentino retrocedió hasta el puesto 15 y terminó sin sumar unidades.

La decisión no se basó simplemente en haber visto una bandera amarilla. El reglamento exige una reacción adecuada al riesgo y, según la revisión de las autoridades deportivas, la evidencia de la velocidad del monoplaza no alcanzó para acreditar la reducción requerida. La telemetría y las imágenes de a bordo forman parte de las herramientas utilizadas para revisar este tipo de situaciones.

Cómo quedó la clasificación después de las penalizaciones

La sanción al argentino no fue la única. Su compañero Pierre Gasly, que había llegado en zona de puntos, recibió un castigo más severo por una infracción relacionada con banderas amarillas dobles y terminó 17°. Oscar Piastri, por su parte, fue penalizado por un contacto con Arvid Lindblad y quedó 13°.

El movimiento de los tres pilotos cambió el orden en los últimos puestos que entregaban unidades para el campeonato. Mientras Alpine pasó de celebrar un doble ingreso entre los diez primeros a retirarse sin puntos, otros equipos se vieron beneficiados por el resultado definitivo.

Posición final Piloto Equipo 7° Liam Lawson Racing Bulls 8° Gabriel Bortoleto Audi 9° Isack Hadjar Red Bull 10° Ryo Hirakawa Haas 13° Oscar Piastri McLaren 15° Franco Colapinto Alpine 17° Pierre Gasly Alpine

El triunfo quedó en manos de Max Verstappen, escoltado por Lewis Hamilton y Andrea Kimi Antonelli. Los cambios posteriores a la carrera no afectaron las primeras seis posiciones, pero sí alteraron completamente la parte baja de la zona de puntos.

Qué significaba el octavo puesto para Alpine

Antes de la resolución de la FIA, el equipo francés tenía motivos para ilusionarse. Los cuatro puntos de Colapinto y la presencia de Gasly entre los diez primeros representaban un resultado colectivo relevante en una temporada marcada por la competencia estrecha entre escuderías del pelotón medio.

La pérdida de ambas posiciones expuso el peso que pueden tener los procedimientos de seguridad incluso cuando un piloto completa la distancia de carrera. Una penalización que parece acotada en segundos puede transformar una buena actuación en una jornada sin recompensa en la tabla.

La diferencia también importa para el propio Colapinto. En el análisis de su rendimiento conviene separar la posición que ganó en pista de la clasificación administrativa definitiva: la primera explica su ritmo competitivo y la segunda es la que cuenta oficialmente para el campeonato.

Cuándo vuelve a correr Colapinto en la Fórmula 1

La próxima cita del calendario será el Gran Premio de São Paulo, previsto para el fin de semana del 6 al 8 de noviembre de 2026 en Interlagos, Brasil. Es una de las competencias más cercanas para el público argentino y llega inmediatamente después de la prueba mexicana.

Para Alpine, el desafío será conservar la velocidad exhibida en distintos tramos del domingo y, al mismo tiempo, evitar incidentes reglamentarios que vuelvan a comprometer un resultado. Colapinto tendrá otra oportunidad de convertir una buena carrera en puntos efectivos, esta vez en un circuito conocido por sus cambios de clima y sus finales ajustados.