¿cuánto sale veranear en la costa? Las tarifas por semana y quincena en los principales destinos

Si estás planeando tus próximas vacaciones de verano, la búsqueda de alojamiento exige mirar números con anticipación para asegurar lugar antes de que suban los precios.

A dos meses del inicio de la temporada 2027, las reservas avanzan a ritmo firme y muestran que los turistas no eligen únicamente por valor, sino por ubicación y servicios.

Los precios de referencia para veranear en Mar del Plata

Para el primer mes del año, las tarifas sugeridas para unidades céntricas parten desde los $588.000 por semana en departamentos de dos ambientes para cuatro personas.

En el caso de un tres ambientes para seis huéspedes, la referencia oficial se ubica en $863.000 semanales, mientras que una casa o chalet arranca en $1.176.000 por semana.

Zonas como La Perla o el centro ya registran un 74% de ocupación reservada para la primera quincena de enero, mientras que las cocheras diarias rondan entre $20.000 y $30.000.

Tarifas en dólares y demanda concentrada en Pinamar

En Pinamar, la preferencia de los turistas se vuelca masivamente hacia la segunda quincena de enero, donde ya se encuentra tomado el 67% de las plazas.

Los departamentos de dos ambientes cotizan entre u$s900 y u$s1.300 por semana, mientras que las casas familiares de tres ambientes se ubican entre u$s2.000 y u$s2.300 semanales.

Para las propiedades más amplias cerca de la playa o en la zona norte, el alquiler por la primera o segunda quincena se eleva entre los u$s3.500 y u$s5.200.

Cariló y Costa Esmeralda: casas grandes y reservas anticipadas

Los destinos exclusivos registran un ritmo de contratación acelerado, sobre todo en inmuebles con cuatro dormitorios o más, que ya tienen el 71% de las noches señadas.

En Cariló, los alquileres para grupos familiares parten de u$s3.500 por semana, con un recargo cercano al 20% en aquellas propiedades que incluyen piscina.

Por su parte, en Costa Esmeralda las casas para ocho personas se alquilan entre u$s4.000 y u$s6.000 por quincena en enero, con opciones de departamentos de dos ambientes en febrero por u$s1.300 la quincena.

El ahorro clave: cuánto bajan los alquileres en febrero

Para quienes buscan cuidar el presupuesto, postergar el descanso unos días puede generar un alivio económico muy significativo.

En la mayoría de los balnearios, las tarifas de la segunda quincena de febrero registran rebajas de entre un 20% y un 25% respecto a los valores tope de enero.

Además, los alojamientos alejados de la franja costera principal llegan a ofrecer descuentos superiores al 30%, permitiendo abaratar sustancialmente el costo total del viaje.