Créditos hipotecarios: qué bancos ofrecen las tasas más bajas

Si estás buscando comprar una propiedad con financiamiento, la reciente baja de tasas y el aporte de nuevos fondos de ANSES reactivaron con fuerza las consultas en el mercado inmobiliario.

Las entidades bancarias comenzaron a ofrecer condiciones más competitivas, con tasas de interés que parten desde el 6,5% anual, impulsando la búsqueda de viviendas aptas para crédito.

El listado de bancos con las tasas de interés más bajas

A partir del nuevo esquema de financiamiento, varias entidades públicas y privadas recortaron sus costos para quienes acrediten sus sueldos en el banco.

Entre las opciones con tasas nominales anuales de hasta el 7,5% figuran:

Banco Ciudad: 6,5%.

6,5%. Banco Nación: 6,7%.

6,7%. ICBC: 6,9%.

6,9%. BBVA, Macro, Hipotecario, Galicia, Supervielle, Santander, Credicoop y Patagonia: 7,5%.

Las propiedades más demandadas y los precios de oportunidad

El renovado interés de los compradores se concentra principalmente en departamentos de un ambiente, unidades de dos ambientes y PHs.

Existe una marcada preferencia por aquellas propiedades que cuentan con balcón, terraza o espacio al aire libre.

En el mercado usado se encuentran oportunidades concretas, como monoambientes a partir de los u$s40.000, donde el comprador puede ingresar aportando un anticipo del 25% en efectivo.

Cuándo se reflejará el impacto en las escrituras definitivas

A pesar del notable aumento en las consultas dentro de las inmobiliarias, el proceso administrativo para concretar la compra demora habitualmente entre dos y cuatro meses.

Especialistas del sector señalan que las primeras escrituras firmadas bajo estas nuevas condiciones comenzarán a notarse hacia fines de diciembre.

Sin embargo, el impacto estadístico más fuerte y la aceleración en el volumen de operaciones se registrarán durante el primer trimestre de 2027.

Los requisitos clave y el ahorro previo para calificar

Para acceder a estas líneas, las familias deben considerar que los bancos financian generalmente hasta el 75% o 80% del valor de la tasación.

Por este motivo, el comprador debe contar con un ahorro previo de entre el 20% y el 25% del precio final, sumado a los gastos de escrituración y honorarios.

Además, la velocidad de aprobación de la carpeta resulta decisiva, ya que muchos vendedores exigen concretar la venta en plazos no mayores a 60 días.