Semana nación: descuentos en supermercados, 12 cuotas en vuelos y beneficios con modo

Si sos cliente del Banco Nación o usás la billetera virtual MODO, la entidad financiera relanzó su programa de beneficios para optimizar las compras diarias y el consumo familiar.

Bajo el lema “Semana Nación”, el BNA renovó sus promociones con reintegros en supermercados, combustible y hasta 24 cuotas sin interés en productos seleccionados.

Ahorro en supermercados, mayoristas y beneficios para jubilados

La grilla de descuentos en alimentos y artículos del hogar abarca diferentes días de la semana según la cadena adherida:

ChangoMas: 20% de descuento los lunes (tope de $25.000, compra mínima $75.000) más un 10% extra ($20.000 de tope).

(tope de $25.000, compra mínima $75.000) más un ($20.000 de tope). Cadenas adheridas (Carrefour, Maxiconsumo, Vacalin, RES, Cabrales): 30% de reintegro los miércoles abonando con crédito vía QR (MODO/BNA+), con tope de $12.000 por semana .

abonando con crédito vía QR (MODO/BNA+), con tope de . Mayorista Nini: 20% de descuento los jueves , con un tope de $20.000 sin mínimo de compra.

, con un tope de sin mínimo de compra. Supermercados Día: 10% de ahorro viernes y sábados (tope de $20.000, compra mínima $35.000).

(tope de $20.000, compra mínima $35.000). Disco y Vea: 20% de descuento de viernes a domingos (tope de $25.000, compra mínima $100.000) más 10% extra ($20.000 de tope).

(tope de $25.000, compra mínima $100.000) más ($20.000 de tope). Especial Jubilados: quienes cobren sus haberes en el BNA tienen 5% de reintegro de lunes a viernes en grandes cadenas (tope de $5.000 semanales y $20.000 mensuales).

Promociones en combustible, gastronomía y espectáculos

Para el transporte y el esparcimiento, el banco fijó reintegros específicos abonando con la aplicación:

Combustible: 20% de reintegro los viernes en YPF, Axion, Shell, Dapsa y Gulf (tope de $10.000 mensual ), sumado a un 5% extra en Shell (tope de $3.000 por mes).

en YPF, Axion, Shell, Dapsa y Gulf (tope de ), sumado a un (tope de $3.000 por mes). Ruta Gourmet: 20% de descuento en locales como Bonafide, Antares, Atalaya y El Topo (tope de $10.000 por compra , hasta 3 transacciones mensuales).

en locales como Bonafide, Antares, Atalaya y El Topo (tope de , hasta 3 transacciones mensuales). Entretenimiento: 15% de reintegro en una cuota con MasterCard y 3 cuotas sin interés para shows en el Movistar Arena.

Financiación en electrodomésticos, pasajes y Tienda BNA+

En bienes durables y viajes, el esquema ofrece opciones de pago en cuotas fijas sin recargo:

Pasajes y Turismo: 12 cuotas sin interés en Aerolíneas Argentinas para vuelos nacionales durante todo agosto, y hasta 12 cuotas en alquiler de autos, hoteles y agencias.

para vuelos nacionales durante todo agosto, y hasta en alquiler de autos, hoteles y agencias. Tienda BNA+: 12 cuotas sin interés para tarjetas Internacional/Gold, 18 cuotas para Black/Platinum, 24 cuotas sin interés en motos 0km y hasta 48 cuotas mediante Préstamo Nación.

para tarjetas Internacional/Gold, para Black/Platinum, y hasta mediante Préstamo Nación. Bienes Durables: hasta 20 cuotas sin interés en cadenas como Frávega, On City y Megatone, y 12 cuotas en Samsung oficial y JBL.

Descuentos especiales por el Día del Niño y otros rubros

De cara a la fecha festiva de la infancia, la entidad sumó beneficios vigentes hasta el 16 de agosto: