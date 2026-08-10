Multa millonaria por circular por un camino rural después de la lluvia en general madariaga

Una camioneta que circulaba por un camino rural de General Madariaga, llevando una lancha, fue infraccionada por personal del Comando de Prevención Rural (CPR) por transitar luego de las lluvias, una práctica que se encuentra restringida por la normativa municipal para evitar el deterioro de los caminos de tierra.

El procedimiento volvió a poner en el centro de la escena una normativa que rige desde hace varios años en el distrito y que establece restricciones específicas para la circulación de determinados vehículos durante los períodos posteriores a las precipitaciones.

La Ordenanza Municipal 2356/16 establece que, durante la denominada temporada desfavorable para el mantenimiento de los caminos rurales —entre el 31 de marzo y el 31 de octubre—, debe aguardarse un período de 48 horas después de las lluvias antes de circular con camiones o camionetas que transporten trailers o acoplados.

La medida apunta a evitar que el tránsito de vehículos pesados o con trailers provoque huellas, roturas y otros daños sobre los caminos de tierra, cuya reparación demanda posteriormente trabajos y recursos municipales.

Una multa que puede llegar a varios millones

La normativa establece que quienes incumplan pueden recibir una sanción económica calculada en función del precio del gasoil YPF. La multa prevista va desde 500 hasta 2.000 litros de gasoil, además de la posibilidad de que el infractor deba afrontar los costos necesarios para reparar los daños ocasionados en el camino.

De acuerdo con la información difundida tras el procedimiento, la sanción máxima podría ubicarse actualmente en torno a los $4,4 millones, dependiendo del valor de referencia utilizado al momento de determinar la multa.

El objetivo: preservar los caminos rurales

Desde el Municipio se viene advirtiendo desde hace años que los controles posteriores a las precipitaciones tienen como finalidad preservar el trabajo de mantenimiento realizado en la extensa red de caminos rurales del distrito.

La Comisión Administradora de Servicios Rurales (CASER) es la encargada de intervenir en el mantenimiento y recuperación de estos caminos, por lo que la normativa contempla también que los responsables de las infracciones puedan tener que afrontar el costo de las reparaciones que genere su circulación.

El caso registrado en General Madariaga vuelve a dejar una advertencia para quienes utilizan los caminos rurales con fines recreativos o productivos: después de una lluvia, no todos los caminos están habilitados para circular y una infracción puede terminar en una multa millonaria.