Atención empleados de comercio: cuánto vas a cobrar en agosto con el aumento y la cuota extraordinaria

Por Denisse Helman
Empleados comercio aumento paritario escala salarial

Si trabajás en el rubro comercial y querés saber de cuánto será tu recibo de sueldo con la nueva liquidación, el gremio y las cámaras empresarias ya definieron los valores para este mes.

Los empleados de comercio cobran en agosto un aumento del 1,9% junto a la segunda cuota de $25.000 de la asignación extraordinaria.

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Esquema de aumentos en tramos y asignación extraordinaria no remunerativa

El acuerdo paritario firmado por la FAECyS establece un incremento escalonado distribuido en tres meses consecutivos:

  • Aumento en tramos: la suba total del 5,7% se divide en 1,9% en julio, 1,9% en agosto y 1,9% en septiembre.
  • Bono no remunerativo: se paga una asignación extraordinaria de $50.000 en dos cuotas de $25.000 con los haberes de julio y agosto.
  • Suma fija de $120.000: la incorporación al básico de la suma fija no remunerativa se postergó para el período entre diciembre de 2026 y mayo de 2027.

Salarios básicos confirmados por categoría para la liquidación de agosto

Con la aplicación del ajuste porcentual y la cuota no remunerativa, las escalas mínimas estimadas quedaron de la siguiente manera:

  • Maestranza: Categoría A $1.282.023, Categoría B $1.285.293, Categoría C $1.296.750.
  • Administrativos: Categoría A $1.294.297, Categoría B $1.299.212, Categoría C $1.304.120, Categoría D $1.318.853, Categoría E $1.331.128 y Categoría F $1.349.134.
  • Cajeros: Categoría A $1.298.389, Categoría B $1.304.120 y Categoría C $1.311.486.
  • Vendedores: Categoría A $1.298.389, Categoría B $1.322.947, Categoría C $1.331.128 y Categoría D $1.349.134.

Adicionales obligatorios sobre los haberes de la escala

Cabe señalar que los montos detallados representan los sueldos básicos del convenio colectivo de trabajo.

A cada una de esas cifras, el trabajador deberá añadir los adicionales por antigüedad, presentismo y demás conceptos contemplados según la tarea desempeñada.

Vigencia de la paritaria y fecha fijada para la revisión salarial

El marco de negociación actual tiene un plazo definido de aplicación antes de reabrir las mesas de diálogo.

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Las escalas actuales mantendrán su vigencia hasta septiembre, previendo una reunión de revisión en octubre de 2026 para evaluar el impacto de la inflación y fijar nuevas pautas.

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