Atención empleados de comercio: cuánto vas a cobrar en agosto con el aumento y la cuota extraordinaria

Si trabajás en el rubro comercial y querés saber de cuánto será tu recibo de sueldo con la nueva liquidación, el gremio y las cámaras empresarias ya definieron los valores para este mes.

Los empleados de comercio cobran en agosto un aumento del 1,9% junto a la segunda cuota de $25.000 de la asignación extraordinaria.

Esquema de aumentos en tramos y asignación extraordinaria no remunerativa

El acuerdo paritario firmado por la FAECyS establece un incremento escalonado distribuido en tres meses consecutivos:

Aumento en tramos: la suba total del 5,7% se divide en 1,9% en julio, 1,9% en agosto y 1,9% en septiembre .

la suba total del . Bono no remunerativo: se paga una asignación extraordinaria de $50.000 en dos cuotas de $25.000 con los haberes de julio y agosto.

se paga una con los haberes de julio y agosto. Suma fija de $120.000: la incorporación al básico de la suma fija no remunerativa se postergó para el período entre diciembre de 2026 y mayo de 2027.

Salarios básicos confirmados por categoría para la liquidación de agosto

Con la aplicación del ajuste porcentual y la cuota no remunerativa, las escalas mínimas estimadas quedaron de la siguiente manera:

Maestranza: Categoría A $1.282.023 , Categoría B $1.285.293 , Categoría C $1.296.750 .

Categoría A , Categoría B , Categoría C . Administrativos: Categoría A $1.294.297 , Categoría B $1.299.212 , Categoría C $1.304.120 , Categoría D $1.318.853 , Categoría E $1.331.128 y Categoría F $1.349.134 .

Categoría A , Categoría B , Categoría C , Categoría D , Categoría E y Categoría F . Cajeros: Categoría A $1.298.389 , Categoría B $1.304.120 y Categoría C $1.311.486 .

Categoría A , Categoría B y Categoría C . Vendedores: Categoría A $1.298.389, Categoría B $1.322.947, Categoría C $1.331.128 y Categoría D $1.349.134.

Adicionales obligatorios sobre los haberes de la escala

Cabe señalar que los montos detallados representan los sueldos básicos del convenio colectivo de trabajo.

A cada una de esas cifras, el trabajador deberá añadir los adicionales por antigüedad, presentismo y demás conceptos contemplados según la tarea desempeñada.

Vigencia de la paritaria y fecha fijada para la revisión salarial

El marco de negociación actual tiene un plazo definido de aplicación antes de reabrir las mesas de diálogo.

Las escalas actuales mantendrán su vigencia hasta septiembre, previendo una reunión de revisión en octubre de 2026 para evaluar el impacto de la inflación y fijar nuevas pautas.