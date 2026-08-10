Segunda inscripción de becas progresar 2026: quiénes pueden anotarse y hasta cuándo

La segunda inscripción de Becas Progresar 2026 comienza con una nueva oportunidad para estudiantes que buscan acceder al programa durante la segunda mitad del año. La apertura no será igual para todas las líneas y habrá que prestar especial atención a los plazos.

La Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano oficializó el cronograma mediante la Resolución 485/2026. Además de las fechas, siguen vigentes requisitos de edad, ingresos y regularidad académica que pueden dejar afuera una solicitud aunque el formulario haya sido completado.

Segunda inscripción de Becas Progresar 2026: cuándo abre cada línea

La primera ventana se habilita este lunes 10 de agosto para quienes cursan la educación obligatoria. Los estudiantes universitarios, terciarios y de Enfermería deberán esperar algunos días más.

Línea de Progresar Inscripción 2026 Progresar Obligatorio Del 10 de agosto al 4 de septiembre Progresar Superior Del 18 de agosto al 11 de septiembre Progresar Enfermería Del 18 de agosto al 11 de septiembre Progresar Formación Profesional Continúa abierta hasta el 27 de noviembre

La línea de Formación Profesional no necesita una reapertura específica en agosto porque su período de inscripción comenzó el 27 de abril y permanece habilitado hasta fines de noviembre, según el cronograma establecido para 2026.

Cuánto paga Progresar en la segunda convocatoria

El monto vigente de las Becas Progresar es de $35.000 por cuota para las líneas de educación obligatoria, educación superior, Enfermería y Formación Profesional. Ese valor fue fijado para 2026 por la Resolución 172/2026 de la Secretaría de Educación.

Quienes sean adjudicados durante esta segunda convocatoria pueden acceder a hasta seis cuotas. Tomando el valor actual, el esquema representa hasta $210.000 nominales durante el período, aunque el cobro completo depende del cumplimiento de las condiciones académicas previstas para cada línea.

En Progresar Obligatorio, las seis cuotas contemplan cuatro pagos regulares, una cuota estímulo vinculada con actividades formativas y otra por rendimiento académico. Sobre las cuotas regulares se retiene inicialmente el 20%, que queda condicionado a las certificaciones correspondientes.

Para Progresar Superior, los estudiantes ingresantes también tienen una retención del 20% en las cuatro cuotas regulares hasta acreditar la regularidad. Los estudiantes avanzados reciben esas cuatro cuotas al 100%. Las otras dos son cuotas estímulo sujetas al avance académico exigido.

Cuál es el límite de ingresos para anotarse

Uno de los principales filtros continúa siendo el económico. Para Progresar Obligatorio, Superior y Enfermería, los ingresos del postulante y de su grupo familiar no pueden superar tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.

Desde agosto de 2026 el SMVM es de $376.600. Por lo tanto, el límite de referencia actualmente equivale a $1.129.800 mensuales para el grupo familiar. Si el salario mínimo fuera actualizado durante el período de inscripción, ese tope deberá recalcularse.

Quiénes pueden inscribirse a Progresar Obligatorio

La línea destinada a finalizar la educación primaria o secundaria establece, como regla general, una edad de 16 a 24 años al momento del cierre de la convocatoria. También se exige ser alumno regular y cumplir las condiciones académicas del programa.

Hay excepciones. Quienes estén a cargo de un hogar monoparental con hijos menores de 18 años pueden acceder hasta los 35 años. Para personas pertenecientes a pueblos originarios, personas trans, con discapacidad, refugiadas y afrodescendientes o afroargentinas no existe un límite máximo de edad, de acuerdo con el reglamento 2026.

Requisitos para Progresar Superior y Enfermería

Para la línea de educación superior, el reglamento 2026 contempla a postulantes de 17 a 25 años y permite extender la percepción hasta los 30 años, con ampliaciones para determinados grupos priorizados. También se requiere haber terminado el secundario sin materias pendientes y cursar una carrera alcanzada por el programa.

En Progresar Enfermería se puede postular desde los 17 años y sin límite máximo de edad. Tanto esta línea como Superior exigen además regularidad y el avance académico establecido para la segunda convocatoria.

Cómo hacer la inscripción a las Becas Progresar

El trámite es gratuito y se realiza de manera online. Antes de comenzar es necesario contar con una cuenta de Mi Argentina validada. El procedimiento es el siguiente:

Ingresar a la sección oficial de Becas Progresar.

Elegir Progresar Obligatorio, Superior, Enfermería o Formación Profesional, según corresponda.

Acceder a la plataforma con CUIL y contraseña de Mi Argentina .

. Revisar los datos personales cargados automáticamente.

Completar la encuesta y la información académica solicitada.

Revisar cuidadosamente todos los datos y enviar el formulario.

La inscripción solamente queda finalizada después de enviar la solicitud. También es importante que los datos académicos coincidan con los registrados por la institución educativa, ya que posteriormente son utilizados para certificar la regularidad y definir la adjudicación de la beca.