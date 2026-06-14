¿sos jubilado o pensionado? El truco definitivo para ver tu recibo de haberes en el celular sin ir al cajero o al banco

Para terminar con las largas esperas, existe una herramienta digital oficial que te permite revisar, descargar e imprimir tu recibo de cobro directamente desde el celular en pocos minutos.

La plataforma oficial de la ANSES centraliza este trámite de forma totalmente gratuita y segura, permitiendo que realices la consulta sin moverte de tu casa.

El paso a paso: ¿Cómo ver el recibo desde el celular?

El procedimiento es muy sencillo y solo requiere que tengas a mano tu CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Primero, debés ingresar a la aplicación móvil oficial o a la web del organismo utilizando tus datos de acceso personales.

Una vez adentro del sistema, tenés que buscar y seleccionar la opción específica denominada “Hijas e Hijos / Mis Asignaciones” o directamente el apartado de “Cobros”.

¿Cómo descargar y guardar el documento?

El sistema te mostrará en pantalla el desglose completo del mes en curso, detallando los conceptos de tus haberes y los descuentos aplicados.

Para guardarlo en la memoria del teléfono o enviarlo por WhatsApp, simplemente debés pulsar el botón de “Descargar Recibo”.

El documento se generará automáticamente en formato PDF, el cual tiene total validez legal para presentar ante cualquier obra social, comercio o entidad financiera.

Los datos clave que debés revisar en el documento

Al repasar el comprobante digital en la pantalla, es fundamental que prestes atención a ciertos ítems indispensables.

Es muy importante que verifiques el monto neto final, los descuentos por aportes de la obra social (PAMI u otra) y los importes de posibles créditos solicitados.

También vas a poder visualizar los bonos extraordinarios o refuerzos de ingresos que se liquidan junto con el haber mensual, garantizando el control total de tus finanzas.