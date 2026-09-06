Soberanía en Malvinas: el debate que une a Milei y la oposición por los recursos naturales y militares en el Atlántico Sur

El Congreso nacional se prepara para debatir un paquete de iniciativas anunciadas por el presidente Javier Milei que buscan endurecer el marco legal contra la exploración y explotación de recursos naturales en el Atlántico Sur sin autorización argentina. La oposición ha confirmado su participación en el debate, aunque exigirá la presencia de funcionarios del Ejecutivo.

Sanciones más severas para empresas y proveedores petroleros

El plan del Ejecutivo busca ir más allá de las empresas directamente involucradas en la explotación de hidrocarburos, extendiéndolas también a sus proveedores. Esto significa que cualquier compañía que colabore con proyectos petroleros en las islas, como el Sea Lion, impulsado por Navitas Petroleum (israelí) y Rockhopper Exploration (británica), podría enfrentar las mismas penas y prohibiciones que las petroleras.

Estas sanciones incluirían la prohibición de contratar con el sector público y privado en territorio argentino, así como la posibilidad de aplicar el juicio en ausencia para los infractores. El objetivo es frenar el avance del Reino Unido sobre recursos que Argentina considera propios y “evitar el robo de recursos naturales”, según senadores libertarios.

DNU para ampliar partidas presupuestarias y fortalecer la presencia militar

Además de las sanciones a empresas, el Congreso deberá tratar el DNU que amplió partidas presupuestarias para el Ministerio de Defensa. Este decreto tiene como objetivo financiar la construcción de la Base Naval Integrada en Tierra del Fuego, mejorar las capacidades de telecomunicaciones y consolidar el polo logístico de Ushuaia para proyectarse hacia la Antártida.

El Ejecutivo busca con estas medidas fortalecer la presencia de Argentina en el Atlántico Sur y responder a los reclamos históricos de soberanía. El DNU tiene vigencia desde su publicación y se espera un rápido paso por la Comisión Bicameral, dada la mayoría oficialista y de aliados.

Antecedentes legislativos y el pedido de informes al Ejecutivo

La preocupación del Congreso por la explotación petrolera en Malvinas no es nueva. Desde la aprobación de la Ley 26.659 en 2011, que sanciona la exploración y explotación de hidrocarburos sin autorización, se han presentado numerosos proyectos que no llegaron a tratarse. Exdiputados y exsenadores han elevado consultas y pedidos de informes sobre la actividad de empresas como Rockhopper Exploration y Premier Oil en la zona de Sea Lion.

Estos antecedentes legislativos evidencian una preocupación constante por la defensa de los derechos soberanos y la violación de resoluciones de las Naciones Unidas por parte del Reino Unido. El debate actual retoma estos reclamos históricos y busca reaccionar ante los intentos unilaterales de explotación de recursos hidrocarburíferos en una zona de disputa de soberanía.