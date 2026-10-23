Sin actividad en las facultades: confirman cuatro paros de 24 horas entre el 28 de octubre y el 16 de noviembre

Por Denisse Helman
Sin actividad en las facultades: confirman cuatro paros de 24 horas entre el 28 de octubre y el 16 de noviembre

Los trabajadores nodocentes confirmaron cuatro jornadas completas de huelga que paralizarán totalmente el funcionamiento de las facultades y colegios preuniversitarios.

Te detallamos los días exactos del reclamo, los servicios que se frenan y los motivos detrás de la medida.

Las cuatro fechas exactas confirmadas para el paro

El plan de lucha nacional abarcará jornadas de 24 horas sin concurrencia a los lugares de trabajo en el sistema público.

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Las medidas se desplegarán según el siguiente cronograma:

  • Miércoles 28 de octubre
  • Martes 3 de noviembre
  • Jueves 12 de noviembre
  • Lunes 16 de noviembre

Áreas afectadas y suspensión total de actividades

La protesta alcanza al personal administrativo, técnico, de mantenimiento y de servicios generales.

Al ser una medida sin presencia en los puestos laboral, las facultades, colegios preuniversitarios y bibliotecas no abrirán sus puertas.

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Tampoco habrá atención al público ni soporte técnico en las distintas dependencias administrativas.

Los motivos del reclamo salarial y presupuestario

La decisión se aprobó tras una reunión del Consejo Directivo que reunió a representantes de 54 organizaciones sindicales del país.

El eje central del reclamo es la recomposición de los salarios y el cumplimiento de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario.

Asimismo, exigen que la propuesta del Presupuesto 2027 contemple las partidas necesarias para sostener el sistema educativo.

Acciones judiciales y visibilización en el Congreso

Los gremios aprobaron iniciar demandas ante el Tribunal Contencioso Administrativo Federal por la garantía salarial.

Buscan que dichos montos se incorporen de manera directa a las escalas de los sueldos básicos del sector.

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Además, se prevén concentraciones frente al Congreso de la Nación durante el tratamiento del presupuesto en el recinto.

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