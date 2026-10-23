Sin actividad en las facultades: confirman cuatro paros de 24 horas entre el 28 de octubre y el 16 de noviembre

Los trabajadores nodocentes confirmaron cuatro jornadas completas de huelga que paralizarán totalmente el funcionamiento de las facultades y colegios preuniversitarios.
Te detallamos los días exactos del reclamo, los servicios que se frenan y los motivos detrás de la medida.
Las cuatro fechas exactas confirmadas para el paro
El plan de lucha nacional abarcará jornadas de 24 horas sin concurrencia a los lugares de trabajo en el sistema público.
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Las medidas se desplegarán según el siguiente cronograma:
- Miércoles 28 de octubre
- Martes 3 de noviembre
- Jueves 12 de noviembre
- Lunes 16 de noviembre
Áreas afectadas y suspensión total de actividades
La protesta alcanza al personal administrativo, técnico, de mantenimiento y de servicios generales.
Al ser una medida sin presencia en los puestos laboral, las facultades, colegios preuniversitarios y bibliotecas no abrirán sus puertas.
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Tampoco habrá atención al público ni soporte técnico en las distintas dependencias administrativas.
Los motivos del reclamo salarial y presupuestario
La decisión se aprobó tras una reunión del Consejo Directivo que reunió a representantes de 54 organizaciones sindicales del país.
El eje central del reclamo es la recomposición de los salarios y el cumplimiento de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario.
Asimismo, exigen que la propuesta del Presupuesto 2027 contemple las partidas necesarias para sostener el sistema educativo.
Acciones judiciales y visibilización en el Congreso
Los gremios aprobaron iniciar demandas ante el Tribunal Contencioso Administrativo Federal por la garantía salarial.
Buscan que dichos montos se incorporen de manera directa a las escalas de los sueldos básicos del sector.
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Además, se prevén concentraciones frente al Congreso de la Nación durante el tratamiento del presupuesto en el recinto.