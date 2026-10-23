Juicio por la muerte de Diego Maradona: absolvieron a un médico y confirmaron la fecha para la sentencia definitiva

El tribunal dictó la absolución de uno de los profesionales acusados y fijó la fecha exacta en la que comunicará las sentencias para el resto de los imputados.

Te contamos quién quedó libre de cargos, las figuras que esperan condena y el día del veredicto final.

Absolución del médico clínico Pedro Di Spagna

Los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón dictaminaron la absolución del médico clínico Pedro Di Spagna.

De esta manera, el profesional de la salud quedó desvinculado de las imputaciones que pesaban en su contra dentro del proceso.

La decisión se anunció antes de que el tribunal se retirara a deliberar sobre las responsabilidades del resto de los procesados.

Fecha confirmada para la lectura del veredicto final

Tras dar por concluida la etapa del debate oral, el tribunal fijó la lectura del veredicto para el 22 de diciembre de 2026 a las 12:00 horas.

Los magistrados explicaron que la postergación responde a la gran extensión de las audiencias y al volumen masivo de pruebas que deben analizar.

El presidente del cuerpo remarcó que se requiere un plazo razonable para realizar un examen exhaustivo antes de tomar la decisión definitiva.

Los profesionales de la salud que esperan la sentencia

Con la absolución de Di Spagna, la atención del juicio queda centrada en el futuro procesal de seis imputados:

Leopoldo Luque (neurocirujano)

(neurocirujano) Agustina Cosachov (psiquiatra)

(psiquiatra) Nancy Forlini (médica coordinadora)

(médica coordinadora) Carlos Díaz (psicólogo)

(psicólogo) Ricardo Almirón (enfermero)

(enfermero) Mariano Perroni (coordinador de enfermeros)

Cierre de un proceso judicial complejo y extenso

Durante la última jornada, el presidente del tribunal brindó un mensaje de cierre donde destacó la complejidad del juicio.

El magistrado agradeció la labor de las fiscalías, querellas, defensas, personal de seguridad y medios de comunicación.

Asimismo, resaltó la importancia de haber garantizado el pleno ejercicio de las funciones de cada parte a lo largo de un debate histórico.