Ypf suma locales de mcdonald’s a sus estaciones y se alía con mercado libre para retirar paquetes

La petrolera YPF y McDonald’s abrieron el primer local de su alianza estratégica para integrar hamburguesas, cafetería y nuevos servicios digitales.

Te contamos de qué trata la propuesta, las metas millonarias de facturación y las sorpresas para los clientes.

Integración de locales y gastronomía en un solo lugar

La iniciativa reúne en un mismo predio las tiendas Full con la oferta completa de la famosa cadena de comida rápida.

El objetivo es permitir que los conductores puedan desayunar, almorzar o comprar una Cajita Feliz en una sola parada.

Además de McDonald’s, la red sumó alianzas con marcas de renombre como Cabrales, Lucciano’s y Guapaletas.

Meta millonaria de facturación y liderazgo en el país

La petrolera pasó de facturar US$ 180 millones en sus tiendas a proyectar US$ 680 millones para el cierre de este año.

Para el próximo período, la compañía busca superar los US$ 1.000 millones de facturación en las tiendas Full.

Con este nivel de ventas, la red aspira a posicionarse como el principal operador de retail en la Argentina.

Puntos de retiro con Mercado Libre y envíos a domicilio

Para sumar motivos de visita, la empresa negocia con Mercado Libre para transformar las estaciones en puntos de retiro de paquetes.

Esta herramienta permitirá retirar compras online al terminar la jornada laboral o durante el trayecto a casa.

A su vez, se cerraron acuerdos con PedidosYa para realizar entregas a domicilio directo desde las tiendas Full.

Abastecimiento, exportación y expansión de la red

En el plano del combustible, la compañía confirmó que se encuentra vendiendo la totalidad de su producción nacional.

Gracias a mejoras de eficiencia técnica, la firma pasó de importar combustibles a exportar saldos excedentes.

La estrategia comercial apunta a elevar la calidad de la experiencia del usuario para consolidar la preferencia en todo el territorio.