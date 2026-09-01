Septiembre, el mes de la educación: muchas celebraciones pero ningún feriado

Septiembre acaba de comenzar y, además de traer los primeros aires de primavera y jornadas cada vez más largas, tiene una característica muy particular en la Argentina: es considerado por excelencia el mes de la educación, debido a la gran cantidad de fechas destinadas a reconocer a quienes diariamente forman parte de la vida de las escuelas y acompañan la formación de niños, adolescentes y jóvenes.

A lo largo del mes se suceden homenajes para prácticamente toda la comunidad educativa. El 4 de septiembre se recuerda el Día de la Secretaria y el Secretario de Escuela; el 8 de septiembre es el Día Internacional de la Alfabetización y el 11 de septiembre llega una de las fechas más tradicionales del calendario argentino: el Día del Maestro, instituido en homenaje a Domingo Faustino Sarmiento.

Las celebraciones continúan el 13 de septiembre con el Día del Bibliotecario, fecha vinculada con la creación, en 1810, de la Biblioteca Pública de Buenos Aires, antecedente de la actual Biblioteca Nacional Mariano Moreno.

El 17 de septiembre se celebra el Día del Profesor, en recuerdo del educador, escritor e intelectual José Manuel Estrada, fallecido ese día de 1894. Dos días después, el 19 de septiembre, es el turno de los preceptores, figuras fundamentales en el acompañamiento cotidiano de los estudiantes y en la convivencia dentro de los establecimientos educativos.

También el 21 de septiembre, coincidiendo con la llegada de la primavera, se celebra tradicionalmente el Día del Estudiante, mientras que el 28 de septiembre se reconoce la tarea de los directores de escuela, responsables de conducir y organizar las instituciones educativas.

De esta manera, septiembre se transforma prácticamente en una gran celebración de la educación argentina, con reconocimientos para docentes, profesores, bibliotecarios, preceptores, estudiantes, directivos y otros trabajadores que hacen posible el funcionamiento cotidiano de las instituciones.

Pero hay una curiosidad que contrasta con semejante cantidad de fechas especiales: septiembre de 2026 no tiene ningún feriado nacional para la población en general.

Por eso, quienes ya estén mirando el calendario en busca del próximo descanso deberán tener un poco de paciencia. Habrá que esperar hasta octubre para volver a encontrar un feriado nacional. El próximo corresponde al Día del Respeto a la Diversidad Cultural, cuya fecha histórica es el 12 de octubre y que integra el régimen de feriados trasladables.

Así comienza septiembre: sin feriados, pero cargado de celebraciones, con la primavera cada vez más cerca y con buena parte del mes dedicada a reconocer a quienes, desde diferentes funciones, sostienen todos los días una de las tareas fundamentales de cualquier sociedad: educar.