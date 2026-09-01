Septiembre arrancó con todo: calorcito, lluvias y después vuelve el frío

Septiembre ya está en marcha y la Provincia de Buenos Aires comienza a transitar el mes que conduce definitivamente hacia la primavera. Con jornadas cada vez más largas y el invierno entrando en su tramo final, los bonaerenses disfrutarán inicialmente de temperaturas agradables, aunque el panorama meteorológico tendrá importantes cambios durante los próximos días.

Este martes 1° de septiembre se presenta en buena parte del territorio provincial con condiciones relativamente estables, presencia variable de nubosidad y temperaturas moderadas. Será una jornada todavía agradable para esta época del año, aunque con diferencias térmicas entre el norte, centro, costa y sur bonaerense.

Para el miércoles 2 se espera incluso un leve ascenso de las temperaturas en distintos sectores de la Provincia. Las máximas podrían ubicarse en torno de los 20 grados y superar ese registro en algunas localidades, dando por momentos una sensación claramente primaveral.

Sin embargo, el escenario comenzará a modificarse entre el miércoles por la noche y especialmente durante el jueves 3. El avance de un frente favorecerá un aumento de la nubosidad y la aparición de lluvias y tormentas en distintos sectores bonaerenses. No necesariamente las precipitaciones tendrán la misma intensidad en toda la Provincia, por lo que será importante seguir las actualizaciones del pronóstico.

Después del paso de la inestabilidad llegará el cambio más significativo. Entre el viernes 4 y el fin de semana comenzará a ingresar aire considerablemente más frío, acompañado por vientos del sector sur. Las temperaturas descenderán progresivamente y durante sábado y domingo podrían registrarse nuevamente mínimas muy bajas en diferentes puntos del territorio provincial.

De esta manera, el primer fin de semana de septiembre podría devolver por algunas horas una sensación plenamente invernal, especialmente durante las madrugadas y primeras horas de la mañana. Algunos pronósticos anticipan valores inferiores a los 10 grados e incluso registros cercanos a los 5 grados o menos en determinados sectores.

Será, en definitiva, una primera semana de septiembre marcada por los contrastes: temperaturas agradables en su comienzo, inestabilidad y lluvias hacia mediados de semana y posteriormente un importante descenso térmico.

Mientras tanto, septiembre trae consigo una señal inequívoca de que la primavera está cada vez más cerca: los días continuarán ganándole minutos a las noches, habrá cada vez más horas de luz natural y el próximo 22 de septiembre llegará oficialmente la primavera astronómica.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene además vigente su perspectiva climática para septiembre, octubre y noviembre, por lo que las condiciones generales de la primavera comenzarán a definirse con mayor claridad durante las próximas semanas.