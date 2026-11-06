Selección argentina: la tajante decisión de scaloni sobre la camiseta 10 tras la despedida de messi

Tras la emotiva despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina, la gran incógnita de los hinchas es quién vestirá la emblemática camiseta número 10.

Para evitar presiones sobre el plantel, el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni tomó una decisión contundente para los próximos compromisos internacionales.

La decisión de Scaloni para los amistosos de noviembre

El entrenador de la Albiceleste determinó que el dorsal 10 quedará vacante en la serie de partidos ante Uruguay y Costa Rica.

Debido a que el reglamento de los amistosos de fecha FIFA no exige completar la numeración del 1 al 11, ningún jugador usará la camiseta de Messi por el momento.

Esta flexibilidad le permite al cuerpo técnico postergar la elección definitiva hasta el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas en 2027.

Días, horarios y sedes de las pruebas confirmadas

La Selección Argentina afrontará sus primeros exámenes tras la partida del astro rosarino durante la primera quincena de noviembre:

Viernes 13 de noviembre (20:00 hs): se medirá ante Uruguay en el estadio La Bombonera.

se medirá ante Uruguay en el estadio La Bombonera. Martes 17 de noviembre: jugará frente a Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Nico Paz, el máximo candidato a lucir el mítico dorsal

Entre las variantes que analiza el cuerpo técnico, el nombre del joven Nico Paz aparece como el principal favorito para llevar la 10.

El mediocampista vive un presente imparable tras convertir en los últimos tres partidos del seleccionado y brillar en la Champions League con el Como de Italia.

Incluso varios de sus compañeros de plantel ya expresaron su respaldo público para que el volante asuma la responsabilidad del histórico número.

Las otras alternativas que maneja el cuerpo técnico

Además del ex Real Madrid, existen otros nombres de peso dentro de la convocatoria que cuentan con chances de vestir la camiseta: