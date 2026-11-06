Cancelaron la presentación de axel ante el papa león xiv: de un reclamo de $2 millones a una demanda por extorsión

El cantante Axel rompió el silencio tras sufrir un fuerte revés que impacta de lleno en su carrera artística y personal.

Luego de haber sido confirmado para cantar ante el papa León XIV, los organizadores decidieron dar marcha atrás con su presentación tras la difusión de una acusación en televisión.

La frustrada presentación ante el Papa y la decisión de la organización

El artista contó que estaba muy ilusionado con el show y que había elegido especialmente la sede por el cariño que le tiene al público de esa provincia.

Sin embargo, los responsables del evento optaron por suspender su participación luego de que una exvestuarista realizara declaraciones mediáticas en su contra.

A pesar del dolor que le produjo la cancelación, el músico aclaró que respeta la postura de los organizadores ante el revuelo generado.

El origen del conflicto: de una deuda de $2 millones a un reclamo de $100 millones

El origen de la polémica responde a una disputa económica con Griselda, una vestuarista que trabajó durante diez meses en su equipo.

Según explicó el artista, el reclamo administrativo inició por una diferencia de dos millones de pesos por el pago y devolución de prendas.

Sin embargo, tras el envío de una carta documento y una instancia de mediación, la exigencia escaló hasta los 100 millones de pesos, incluyendo señalamientos por supuestas situaciones de incomodidad que él rechaza categóricamente.

Acciones legales: el artista prepara una contrademanda por extorsión

Ante la repercusión del tema, el cantante adelantó que sus abogados avanzarán en la Justicia con acciones penales contra la denunciante.

El equipo legal del músico evalúa presentar una contrademanda por extorsión, al considerar que se utilizó un reclamo laboral para instalar versiones falsas.

El músico remarcó que está dispuesto a pagar cualquier monto que haya quedado pendiente de forma legítima, pero rechazó ceder ante una cifra millonaria vinculada a acusaciones mediáticas.

Cuestionamiento a la difusión de acusaciones sin causas judiciales

Durante una entrevista periodística, el cantante criticó la liviandad con la que se difunden versiones mediáticas que no tienen respaldo en tribunales.

Remarcó que no existe ningún expediente judicial abierto en su contra y que quien tenga una denuncia real debe acudir a la Justicia.

Por último, hizo un llamado a la sociedad y a los medios para evitar dar entidad a dichos sin pruebas que dañan carreras construidas a lo largo de décadas.