Nuevas reglas para comprar el 0km: qué cambia en las cuotas y garantías con la reforma financiera

Si estás pensando en financiar un vehículo o ya pagás un crédito prendario, se acercan modificaciones sustanciales en las reglas del juego.

El proyecto de Ley de Competitividad Financiera ingresado al Congreso busca digitalizar la prenda y acelerar la ejecución del bien ante la falta de pago.

Secuestro judicial en 5 días y notificación electrónica

Uno de los puntos centrales de la iniciativa establece un procedimiento simplificado de recupero del vehículo frente al incumplimiento del deudor.

Frente a la primera solicitud del acreedor, la Justicia notificará al comprador, quien tendrá solo 5 días para presentar su defensa.

Transcurrido ese plazo sin resolución favorable, se ordenará el secuestro judicial del auto, igualando las facultades de cualquier prestador privado con las entidades financieras.

Inscripción 100% digital y fin de las trabas para vender o mudar el vehículo

El régimen actual eliminará las exigencias del soporte físico cartular para pasar a un Registro Federal de Garantías en tiempo real.

Digitalización completa: las prendas se constituirán mediante firma electrónica y registración informática instantánea.

las prendas se constituirán mediante firma electrónica y registración informática instantánea. Libertad de circulación: se elimina la prohibición de trasladar el auto prendado de su lugar de origen sin autorización expresa del acreedor.

se elimina la prohibición de trasladar el auto prendado de su lugar de origen sin autorización expresa del acreedor. Plazos a medida: la garantía ya no vencerá obligatoriamente a los 5 años, sino que se adaptará al plazo acordado en el contrato de crédito.

Prenda sobre prenda: la posibilidad de tomar múltiples créditos sobre un mismo auto

La modificación suprime el poder de veto que ostentaba el primer acreedor, habilitando al titular a constituir prendas sucesivas.

Esto permitirá utilizar el mismo vehículo para respaldar más de una línea de financiamiento sin requerir permisos previos.

No obstante, la prioridad de cobro se fijará estrictamente por el orden cronológico de inscripción digital en el sistema.

Tasas, costos y mayor oferta de financiaciones

Desde el sector financiero destacan que reducir el riesgo de cobro incentivará la entrada de nuevos oferentes de crédito al mercado.

La simplificación de los trámites administrativos debería traducirse en menores costos de gestión y mayor agilidad para obtener los fondos.

Sin embargo, los especialistas aclaran que la baja efectiva de la tasa seguirá dependiendo de la estabilidad macroeconómica y del costo de fondeo.