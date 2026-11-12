Se acerca el fin del ciclo lectivo: cuándo terminan las clases en la provincia

Con noviembre avanzando y el último tramo del año en marcha, miles de familias bonaerenses comienzan a organizar sus actividades de verano. En este contexto, el calendario escolar 2026 establece las fechas de finalización de clases y marca el inicio del esperado descanso para los estudiantes.

En la provincia de Buenos Aires, las clases finalizarán el martes 22 de diciembre, tanto en los jardines de infantes como en las escuelas primarias y secundarias, de acuerdo con el cronograma oficial.

De esta manera, los establecimientos educativos bonaerenses se encuentran transitando las últimas semanas de actividad de un ciclo lectivo que comenzó el pasado 2 de marzo.

¿Cuándo se realizarán los actos de fin de curso?

El calendario provincial contempla que los actos de cierre del ciclo lectivo podrán desarrollarse entre el 17 y el 22 de diciembre, según la organización de cada institución.

Durante las próximas semanas, las escuelas también avanzarán con las evaluaciones, los informes pedagógicos y las actividades de acompañamiento destinadas a los estudiantes que necesiten fortalecer sus aprendizajes.

En el caso de quienes tengan materias pendientes o deban participar en instancias de intensificación, las familias deberán prestar atención a las comunicaciones de cada establecimiento educativo.

¿Qué ocurre en el resto del país?

La mayoría de las provincias argentinas finalizará las clases el viernes 18 de diciembre. Sin embargo, existen algunas diferencias:

Buenos Aires y Mendoza: 22 de diciembre.

22 de diciembre. La Pampa: 23 de diciembre.

23 de diciembre. Formosa: 17 de diciembre.

17 de diciembre. La mayoría de las restantes jurisdicciones: 18 de diciembre.

Con estas fechas confirmadas, comienza la cuenta regresiva para las vacaciones de verano, una época especialmente esperada por estudiantes, docentes y familias que ya empiezan a planificar sus actividades para las fiestas y el inicio de 2027.