Se viene un nuevo “finde” largo: ¿Qué otros feriados quedan en 2026?

El próximo lunes 12 de octubre será feriado nacional y permitirá disfrutar de un nuevo fin de semana largo de tres días en todo el país. La fecha presenta además una novedad en su denominación: el Gobierno nacional volvió a utilizar oficialmente el nombre “Día de la Raza”, dejando atrás la denominación “Día del Respeto a la Diversidad Cultural” que había sido establecida en 2010.

De esta manera, el próximo descanso extendido estará compuesto por el sábado 10, domingo 11 y lunes 12 de octubre, generando tres jornadas consecutivas sin actividad habitual para buena parte de los trabajadores y convirtiéndose en una nueva oportunidad para el movimiento turístico dentro de la Provincia de Buenos Aires y el resto del país.

El 12 de octubre integra el régimen de feriados nacionales trasladables establecido por la Ley 27.399. Este año, al coincidir directamente con un lunes, la jornada permitirá conformar el fin de semana largo sin necesidad de efectuar ningún traslado.

El regreso de la denominación “Día de la Raza”

Una de las particularidades de este 2026 es que el calendario oficial del Gobierno nacional identifica nuevamente al 12 de octubre como “Día de la Raza”. Durante los últimos años la fecha fue denominada “Día del Respeto a la Diversidad Cultural”, nombre adoptado en 2010 mediante el Decreto 1584/10.

Más allá del cambio de denominación, la jornada mantiene su carácter de feriado nacional y este año caerá en lunes.

Los feriados que todavía quedan en 2026

Después del 12 de octubre, el calendario todavía reserva varias jornadas de descanso y una situación excepcional se producirá durante noviembre como consecuencia de la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre.

El Gobierno nacional estableció mediante el Decreto 1103/2026 que el lunes 9 de noviembre será feriado nacional en todo el territorio argentino con motivo de la visita del Sumo Pontífice. La misma norma determinó además feriados especiales para las jurisdicciones que recibirán actividades vinculadas con la visita papal.

Así, el martes 10 de noviembre será feriado exclusivamente en Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mientras que el miércoles 11 de noviembre será feriado exclusivamente en toda la Provincia de Buenos Aires. Para los bonaerenses, por lo tanto, noviembre tendrá dos jornadas vinculadas directamente con la histórica visita: el lunes 9, por el feriado nacional, y el miércoles 11, por el feriado dispuesto específicamente para territorio provincial.

Posteriormente llegará otro fin de semana largo: el lunes 23 de noviembre será feriado por el Día de la Soberanía Nacional, correspondiente a la conmemoración del 20 de noviembre trasladada al lunes.

Ya en diciembre, el lunes 7 será día no laborable con fines turísticos, mientras que el martes 8 de diciembre será feriado nacional por la Inmaculada Concepción de María. La combinación permitirá conformar uno de los últimos descansos extendidos del año.

Finalmente, el viernes 25 de diciembre será feriado nacional por Navidad, cerrando de esa manera el calendario de feriados de 2026.

De esta manera, después del próximo fin de semana largo del 12 de octubre, los bonaerenses todavía tendrán por delante un calendario particularmente cargado de jornadas especiales durante noviembre y diciembre, incluyendo los feriados extraordinarios establecidos por la visita del papa León XIV a la Argentina.