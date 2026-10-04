San vicente cuenta con nuevo servicio de micro a la plata: horarios y cómo comprar pasajes

Los vecinos de San Vicente cuentan con una conexión directa en micro hacia La Plata mediante el servicio de Plusmar que circula por la Ruta 6. En los últimos días, el Municipio volvió a difundir la información práctica sobre la parada y la compra de pasajes para quienes necesitan viajar hacia la capital bonaerense.

La conexión resulta especialmente útil para estudiantes, trabajadores y personas que deben trasladarse a La Plata por trámites, atención médica u otras gestiones. El servicio había sido anunciado durante el año y actualmente los pasajes pueden consultarse y comprarse a través de los canales de la empresa.

Ver también: Ya es oficial: el nuevo servicio de micros que comenzará en octubre y conectará varias ciudades bonaerenses.

Dónde se toma el micro de San Vicente a La Plata

La parada informada para el servicio se encuentra sobre la Ruta Provincial 6, entre Avenida Sarmiento y Almirante Brown, en el acceso a San Vicente. Ese es el punto de referencia que el Municipio difundió para el ascenso y descenso de pasajeros del recorrido.

El viaje permite llegar de manera directa a la ciudad de La Plata sin tener que realizar combinaciones intermedias, una ventaja para quienes se desplazan con frecuencia hacia la capital provincial.

Cómo consultar los horarios y comprar los pasajes

Los horarios pueden variar de acuerdo con el día, la disponibilidad del servicio y la programación de la empresa. Por ese motivo, antes de viajar conviene ingresar al buscador oficial de Plusmar, seleccionar San Vicente como origen y La Plata como destino, elegir la fecha y revisar las opciones disponibles.

La compra puede realizarse de manera online. Para completar la operación, la empresa solicita los datos de los pasajeros y permite seleccionar el servicio y el asiento disponible. Una vez efectuado el pago, el pasajero recibe el ticket correspondiente.

Los pasajes y horarios actualizados pueden consultarse en el sitio oficial de Plusmar. La empresa también dispone de canales de atención para resolver consultas sobre equipaje, cambios o condiciones del viaje.

Una alternativa pensada para estudiantes y trabajadores

Cuando el servicio fue presentado, el Municipio señaló que la conexión buscaba mejorar las posibilidades de traslado de quienes estudian o trabajan en La Plata. La capital bonaerense concentra universidades, organismos públicos, hospitales y una gran cantidad de actividades administrativas y laborales.

El anuncio original surgió después de una reunión entre autoridades municipales, representantes del área de Transporte bonaerense y la empresa. Desde entonces, la parada de San Vicente quedó incorporada a una conexión de larga distancia que atraviesa la Ruta 6.

Además, durante septiembre se conocieron nuevos movimientos en la red de servicios de Plusmar que atraviesan el interior bonaerense. INFOZONA informó que un nuevo corredor desde La Plata sumó paradas en distintas localidades de la Provincia, entre ellas San Vicente.

La conexión se integra a una red que sigue creciendo

San Vicente ocupa una ubicación estratégica sobre la Ruta 6 y por eso aparece también en otros corredores interurbanos que vinculan La Plata con localidades del interior bonaerense. Para el pasajero, esto abre más alternativas, pero también hace necesario revisar con atención el servicio seleccionado al momento de comprar.

El dato clave es distinguir la conexión que permite viajar entre San Vicente y La Plata de otros recorridos de mayor extensión que utilizan la misma traza. La plataforma de venta muestra el horario, el punto de salida y el destino de cada opción, por lo que esa información debe tomarse como referencia principal antes de dirigirse a la parada.

Qué conviene revisar antes de salir

Al tratarse de un servicio de larga distancia, es recomendable consultar el horario correspondiente a la fecha concreta del viaje y presentarse con anticipación en la parada. También conviene verificar que el origen y destino del pasaje coincidan con el tramo San Vicente-La Plata, ya que la empresa opera distintas rutas que pasan por la región.

La información institucional sobre la incorporación de esta conexión puede consultarse además en la comunicación oficial del Municipio de San Vicente, donde se detalló el objetivo de ampliar las alternativas de movilidad para la comunidad.