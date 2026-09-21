El nuevo servicio de micros suma dos paradas que no estaban previstas: qué ciudades bonaerenses se agregaron

El nuevo servicio de micros entre La Plata y el interior bonaerense que comenzará a funcionar en octubre tendrá un recorrido más amplio que el anunciado inicialmente. El trazado difundido ahora incorpora dos paradas que no figuraban en la presentación oficial realizada en julio y modifica además uno de los extremos del corredor.

La novedad alcanza especialmente a quienes viven o viajan con frecuencia por el centro y noroeste de la Provincia, ya que el servicio permitirá unir en forma directa localidades que hasta ahora podían requerir combinaciones. El recorrido tendrá como cabeceras a La Plata y Junín.

El esquema actualizado forma parte de la nueva conexión de micros que comenzará a operar desde octubre entre La Plata y distintas ciudades bonaerenses.

Cuáles son las dos paradas que aparecen en el nuevo recorrido

Cuando el Ministerio de Transporte bonaerense anunció en julio la autorización de la línea 248 C, el recorrido informado incluía La Plata, San Vicente, Cañuelas, Lobos, Roque Pérez, Chivilcoy, Bragado y Los Toldos.

En el trazado conocido ahora aparecen dos localidades que no estaban incluidas en aquella enumeración inicial: Moquehuá y Alberti. Además, Junín queda establecida como una de las cabeceras del servicio que se pondrá en marcha durante octubre.

De esta forma, el recorrido difundido queda conformado por las siguientes ciudades y localidades:

La Plata

San Vicente

Cañuelas

Lobos

Roque Pérez

Moquehuá

Chivilcoy

Alberti

Bragado

General Viamonte (Los Toldos)

Junín

La incorporación de Moquehuá resulta particularmente relevante para el partido de Chivilcoy, mientras que Alberti suma otra conexión directa dentro del corredor que atraviesa el oeste bonaerense.

Ver también: Plusmar toma el control del histórico servicio de TALP en el noroeste bonaerense

Qué había anunciado inicialmente la Provincia

El Ministerio de Transporte de la Provincia informó el 27 de julio la autorización de los derechos de explotación de las líneas 248 C y 351 a Plusmar. En esa comunicación, la línea 248 C aparecía como el corredor que uniría La Plata con San Vicente, Cañuelas, Lobos, Roque Pérez, Chivilcoy, Bragado y Los Toldos.

La línea 351, en tanto, fue presentada como una conexión entre la capital provincial y General Pinto, Lincoln y General Villegas, atravesando también Tres de Febrero, Luján, Mercedes, Chacabuco y Junín.

La difusión posterior del servicio que comenzará en octubre permite ver que el esquema fue ajustado. Por eso, para los pasajeros será importante distinguir el anuncio general de las líneas autorizadas del recorrido concreto que empezará a funcionar con La Plata y Junín como extremos.

Por qué el cambio puede ser importante para los pasajeros

El corredor conecta ciudades con fuerte movimiento por motivos laborales, educativos, médicos y administrativos. La Plata concentra universidades, hospitales y organismos provinciales, mientras que Junín funciona como uno de los principales centros urbanos del noroeste bonaerense.

Para las localidades intermedias, contar con una alternativa directa puede reducir la necesidad de viajar primero hacia otra terminal para realizar una combinación. También abre nuevas posibilidades para desplazamientos entre ciudades del propio interior, aunque las condiciones exactas de ascenso, descenso, horarios y frecuencias deberán verificarse al momento de comprar el pasaje.

Por ahora, la información confirmada es que el servicio comenzará a funcionar durante octubre. No se difundió en la comunicación oficial consultada un día único de estreno para todo el recorrido.