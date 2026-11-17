La atención sanitaria en la provincia de Buenos Aires volvió a ocupar el centro de una reunión entre autoridades provinciales y municipales. En un contexto en el que los hospitales, las salas de atención primaria y los sistemas de derivación deben coordinarse entre distintas jurisdicciones, el Gobierno bonaerense puso sobre la mesa una nueva etapa de planificación.

El encuentro se realizó el lunes 16 de noviembre en General San Martín y reunió a intendentes, secretarios de Salud, responsables de regiones sanitarias y funcionarios del Ministerio de Salud provincial. Allí se discutieron propuestas para los próximos años, aunque todavía no se anunciaron cambios inmediatos en turnos, prestaciones ni requisitos para los pacientes.

La novedad principal es que la Provincia avanzó en la elaboración del Segundo Plan Quinquenal de Salud y presentó un proyecto de ley que apunta a integrar mejor los distintos sectores del sistema. La iniciativa fue expuesta por el ministro Nicolás Kreplak durante una nueva asamblea del Consejo de Salud Provincial (CoSaPro).

Qué propone cambiar la Provincia en el sistema de salud

Según la comunicación oficial del Ministerio, el proyecto de Sistema Integrado de Salud de la Provincia de Buenos Aires (SIPBA) busca mejorar la coordinación entre hospitales, municipios y otros actores sanitarios. Se trata de una iniciativa en discusión: su presentación no equivale a una ley sancionada ni implica que sus disposiciones ya estén en funcionamiento.

Entre los ejes mencionados aparecen la creación y consolidación de espacios de decisión compartida, el fortalecimiento de una Red Bonaerense de Atención y Cuidados, la transformación digital del sistema y la jerarquización de quienes trabajan en salud.

La coordinación territorial es un punto importante porque los vecinos pueden comenzar su atención en una unidad sanitaria municipal, necesitar estudios en otro establecimiento o ser derivados a un hospital provincial. El desafío planteado es que esos pasos formen parte de una red más organizada, con criterios de planificación que contemplen las necesidades de cada región.

Qué se habló sobre hospitales, centros de salud y trabajadores

La asamblea se organizó en seis talleres con equipos técnicos y autoridades locales para trabajar en las prioridades del próximo plan sanitario. También se revisó el funcionamiento de los Consejos Regionales de Salud durante 2026 y los avances de las comisiones de la Mesa Ejecutiva del CoSaPro.

Uno de los temas centrales fue la atención primaria: el nivel de salud que comprende controles, prevención, seguimiento de enfermedades y consultas habituales cerca del domicilio. La Provincia presentó avances de su política en esta área y abrió un intercambio con los municipios sobre las necesidades de cada territorio.

Otro eje es el personal sanitario. La propuesta oficial menciona la jerarquización de la fuerza laboral en salud, pero el comunicado de la asamblea no informa un nuevo aumento salarial, una escala de sueldos ni una fecha de pago de aguinaldo. Es importante distinguir este debate estructural de las negociaciones paritarias y de las liquidaciones de haberes, que requieren anuncios específicos.

La preocupación por la atención de afiliados al PAMI

La reunión también abordó la situación de la red de prestadores y la atención de personas afiliadas al PAMI en territorio bonaerense. De acuerdo con el Ministerio provincial, se presentó una propuesta de declaración de preocupación y un pedido de intervención ante el Ministerio de Salud de la Nación.

Ese planteo refleja una preocupación institucional por el funcionamiento de la red, pero no constituye por sí mismo un anuncio de suspensión general de prestaciones, cambios en la cobertura ni modificaciones de los trámites de los afiliados. Para conocer la situación de una consulta o práctica concreta, corresponde recurrir a los canales oficiales de PAMI y del prestador correspondiente.

Qué relación tiene el nuevo plan con las emergencias climáticas

En la asamblea también se señaló la necesidad de acompañamiento nacional frente a posibles contingencias asociadas al fenómeno climático de El Niño. El tema fue incluido en la agenda sanitaria por su potencial impacto sobre la organización de respuestas ante emergencias.

Esto no significa que se haya declarado una emergencia sanitaria ni que exista, por ese solo planteo, una alerta meteorológica vigente para toda la Provincia. Las advertencias climáticas concretas deben consultarse en los organismos competentes y según la localidad.

Cuándo podrían verse cambios para los pacientes

Por ahora, la comunicación oficial describe una etapa de planificación y discusión. No fija una fecha de implementación general del SIPBA, no publica un cronograma de obras para hospitales ni establece nuevas condiciones para sacar turnos o recibir atención.

Para que los anuncios se traduzcan en medidas concretas habrá que seguir la evolución del proyecto de ley, las decisiones administrativas y los acuerdos que se adopten con los municipios. Los eventuales cambios en servicios, tecnología, organización del personal o derivaciones deberán informarse específicamente cuando sean aprobados.

La información fue difundida por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires el 16 de noviembre de 2026.