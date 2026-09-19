Sábado casi de primavera, pero durará poco: se viene un cambio brusco

La provincia de Buenos Aires tendrá este fin de semana dos jornadas con condiciones muy diferentes: mientras este sábado 19 de septiembre predominará el tiempo agradable, con temperaturas propias de la primavera, durante el domingo avanzará un frente frío que provocará tormentas, ráfagas y un posterior descenso marcado de las temperaturas.

Durante este sábado se espera una jornada mayormente estable en gran parte del territorio bonaerense, con nubosidad variable, viento predominante del sector norte y máximas que en numerosas localidades superarán los 20 grados, alcanzando valores cercanos a 24 y 25°C en algunos sectores.

Será, en líneas generales, el mejor día del fin de semana para realizar actividades al aire libre. Sin embargo, el panorama comenzará a modificarse durante el domingo 20, cuando el avance de un frente frío genere condiciones de mayor inestabilidad sobre la Provincia.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene una alerta amarilla por tormentas para diferentes sectores bonaerenses, donde podrán desarrollarse fenómenos de variada intensidad, algunos localmente fuertes.

Las tormentas podrían estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas intensas y ocasional caída de granizo.

En las áreas comprendidas por la advertencia se prevén acumulados de lluvia de entre 30 y 50 milímetros, valores que podrían ser superados puntualmente.

El deterioro de las condiciones se producirá principalmente durante el transcurso del domingo y alcanzará también sectores del centro y este provincial, especialmente desde el mediodía y durante la tarde. Tras el paso de las tormentas ingresará aire considerablemente más frío y aumentará la intensidad del viento.

De esta manera, el lunes 21 llegará con un marcado descenso térmico y fuertes ráfagas en diferentes puntos de la Provincia, dejando atrás las temperaturas primaverales del sábado.

En algunas localidades las máximas podrían descender alrededor de 7 u 8 grados en apenas 24 horas, mientras que durante las primeras jornadas de la próxima semana volverán a registrarse mínimas muy bajas para esta altura de septiembre.

Así, la provincia de Buenos Aires atravesará un fin de semana de fuertes contrastes: un sábado agradable y templado dará paso a un domingo inestable, con tormentas potencialmente fuertes, para luego comenzar una semana mucho más fría y ventosa.