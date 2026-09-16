Persecución y tiros entre monte y general belgrano: intentó escapar y terminó chocando contra un móvil policial

Un importante operativo se desplegó durante la tarde-noche del lunes 14 de septiembre entre San Miguel del Monte y General Belgrano, luego de que un hombre sobre quien pesaba una orden de captura en el marco de una causa vinculada a la comercialización de estupefacientes intentara escapar cuando efectivos se disponían a detenerlo.

El procedimiento comenzó en San Miguel del Monte, cuando personal policial llegó hasta el domicilio donde se encontraba el sospechoso con el objetivo de hacer efectiva la orden judicial. Al advertir la presencia de los agentes, el hombre habría subido a una camioneta Volkswagen Saveiro y escapado en dirección a General Belgrano.

Ante esta situación, las fuerzas de seguridad de Monte dieron aviso a sus pares del distrito vecino y se dispuso un operativo para interceptar el vehículo en inmediaciones de la rotonda donde confluyen las rutas provinciales 41 y 29, uno de los principales accesos a General Belgrano.

Cuando llegó al lugar, siempre de acuerdo con la información conocida sobre el episodio, el conductor habría intentado embestir a los efectivos que participaban del operativo. Tras realizar una maniobra evasiva consiguió continuar la marcha y emprendió nuevamente el camino hacia San Miguel del Monte, iniciándose una persecución.

El seguimiento se prolongó durante varios kilómetros hasta las inmediaciones del cementerio privado de la Cooperativa Eléctrica de Monte, donde la Volkswagen Saveiro terminó colisionando contra un móvil del Comando de Patrulla Rural (CPR).

La situación alcanzó allí su momento de mayor tensión. Según informó el medio local Monte al Día, ante el riesgo generado durante el procedimiento, uno de los efectivos efectuó disparos contra el vehículo con la finalidad de detener su marcha.

El episodio generó un importante despliegue de móviles y personal de seguridad en la zona y tuvo como escenario distintos puntos de San Miguel del Monte, General Belgrano y las rutas provinciales 41 y 29.

La investigación deberá determinar ahora las circunstancias precisas en las que se produjo la persecución, el choque contra el móvil policial y la utilización del arma reglamentaria, mientras continúa la intervención judicial correspondiente en la causa que había originado la orden de captura.

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