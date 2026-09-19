Kicillof recibió a intendentes radicales: fuertes reclamos por salud y transporte escolar

El gobernador bonaerense Axel Kicillof recibió este viernes en la Casa de Gobierno al Foro de Intendentes Radicales, en una reunión en la que los jefes comunales llevaron una extensa agenda de reclamos vinculados principalmente con el sistema de salud, las prestaciones de IOMA, la seguridad y el transporte escolar.

Del encuentro participaron seis intendentes de la Unión Cívica Radical: Maximiliano Suescun, de Rauch; Lisandro Hourcade, de Magdalena; Luciano Spinolo, de Tres Lomas; Emilio Cordonnier, de Ayacucho; Osvaldo Dinápoli, de General Belgrano; y Martín Randazzo, de General La Madrid. Junto a Kicillof estuvieron los ministros de Gobierno, Carlos Bianco; de Salud, Nicolás Kreplak; y de Seguridad, Javier Alonso.

Uno de los principales puntos planteados por los intendentes fue la creciente presión que soportan los sistemas municipales de salud, especialmente en los distritos del interior bonaerense. En ese marco, reclamaron por las prestaciones que los hospitales municipales realizan para IOMA, así como por pagos y convenios que consideran necesario actualizar para evitar que los municipios deban afrontar con recursos propios costos correspondientes a otros organismos.

La situación del transporte escolar también ocupó un lugar importante en la agenda. Los municipios vienen advirtiendo desde hace meses que el aumento de los costos genera dificultades para sostener los recorridos, especialmente en localidades del interior donde las distancias son extensas y el servicio resulta indispensable para que numerosos estudiantes puedan concurrir diariamente a las escuelas rurales.

Los jefes comunales también llevaron inquietudes relacionadas con seguridad, obras y recursos provinciales, en un escenario marcado por las dificultades financieras que atraviesan las administraciones municipales. Según se informó tras la reunión, hubo coincidencia en la necesidad de establecer mecanismos que permitan aprovechar mejor los recursos disponibles y agilizar respuestas ante los problemas planteados.

Como resultado del encuentro, la Provincia y los intendentes acordaron conformar mesas de trabajo específicas para avanzar sobre los diferentes temas. Dinápoli señaló al finalizar la reunión que pudieron alcanzar entendimientos y establecer una modalidad de trabajo destinada a buscar soluciones, mientras que Suescun destacó la posibilidad de mantener una instancia directa de diálogo con el Gobernador y los ministros de las áreas involucradas.

El encuentro adquiere especial importancia para los municipios del interior bonaerense, donde los gobiernos locales sostienen que cada vez deben absorber una mayor demanda en salud, educación, seguridad y asistencia social, al mismo tiempo que enfrentan restricciones presupuestarias. La continuidad de las mesas acordadas será ahora el punto central para determinar qué respuestas concretas podrán implementarse frente a los reclamos presentados por los intendentes radicales.