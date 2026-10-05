Rutas trágicas: cinco muertos en dos graves accidentes ocurridos en bolívar y alejandro korn

La jornada de este lunes 5 de octubre quedó marcada por dos graves siniestros viales ocurridos en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, que dejaron un saldo de cinco personas fallecidas y varios heridos. Los episodios se registraron en la Ruta Provincial 65, en jurisdicción del partido de Bolívar, y en la Ruta Provincial 210, a la altura de Alejandro Korn, partido de San Vicente.

Cuatro muertos en un choque frontal en la Ruta 65

El episodio de mayor magnitud ocurrió durante la mañana de este lunes, cerca de las 10:00 horas, en el kilómetro 318,5 de la Ruta Provincial 65, en el tramo comprendido entre las localidades de Pirovano y Urdampilleta, dentro del partido de Bolívar.

Por circunstancias que deberán establecer las pericias, un Renault Logan y un Toyota Corolla chocaron frontalmente. La violencia del impacto fue de tal magnitud que uno de los vehículos terminó volcado y los cuatro ocupantes de ambos automóviles fallecieron en el lugar.

En el Renault Logan viajaban dos hombres, mientras que en el Toyota Corolla se desplazaban un hombre y una mujer. Las primeras informaciones señalan que las víctimas serían oriundas de Carhué, partido de Adolfo Alsina, y de Florencio Varela, aunque inicialmente sus identidades no habían sido difundidas oficialmente.

El siniestro ocurrió en cercanías de la bajada del camino que conduce hacia Henderson, en un sector conocido como Transener. Bomberos Voluntarios, servicios de emergencias, efectivos policiales y personal de Policía Científica trabajaron en el lugar, mientras la Ruta 65 permaneció interrumpida para permitir las tareas de rescate y las correspondientes pericias. La investigación deberá determinar qué provocó el choque frontal.

Una mujer murió tras un violento choque en Alejandro Korn

Horas antes, durante la madrugada, otro grave siniestro había ocurrido sobre la Ruta Provincial 210, entre las calles 804 y 805 de Alejandro Korn, partido de San Vicente.

El hecho se produjo alrededor de la 1:30, cuando un automóvil en el que viajaban siete personas y que se desplazaba en dirección a Brandsen perdió el control por causas que se investigan y terminó impactando violentamente contra una parada de colectivos ubicada a la vera de la ruta.

Como consecuencia del impacto, una mujer de 41 años sufrió heridas de extrema gravedad. Fue trasladada inconsciente y en código rojo a un centro asistencial, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento. Los restantes ocupantes, entre ellos tres menores de 6, 11 y 14 años, resultaron heridos, aunque las informaciones conocidas durante este lunes indicaban que se encontraban fuera de peligro.

La investigación busca establecer además las circunstancias previas al choque. De acuerdo con fuentes policiales citadas por medios de la zona, el conductor habría arrojado resultado positivo en el control de alcoholemia, mientras también se investiga si antes del impacto se produjo una discusión y un posible episodio de violencia de género. Estos elementos forman parte de la investigación y deberán ser determinados judicialmente.

Cinco vidas perdidas en pocas horas

Los dos episodios dejaron así un saldo estremecedor de cinco personas fallecidas en pocas horas en rutas bonaerenses: cuatro en el choque frontal ocurrido en jurisdicción de Bolívar y una mujer en Alejandro Korn.

En ambos casos se iniciaron actuaciones judiciales bajo la carátula preventiva de homicidio culposo, mientras continúan las pericias destinadas a reconstruir la mecánica y determinar las responsabilidades en cada uno de los siniestros.