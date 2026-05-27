Revolución en el 911 bonaerense: Inteligencia Artificial y una inversión multimillonaria para cambiar las emergencias

Por Denisse Helman
Revolución en el 911 bonaerense: inteligencia artificial y una inversión multimillonaria para cambiar las emergencias

La Provincia de Buenos Aires oficializó una profunda transformación en su infraestructura de seguridad pública. Mediante una inversión histórica que supera los $23.105 millones, el Gobierno bonaerense modernizará por completo el Sistema Integral de Emergencias 911. El proyecto busca reducir de forma drástica los tiempos de respuesta ante situaciones críticas e introduce, por primera vez, herramientas avanzadas de Inteligencia Artificial (IA) para optimizar la atención de los llamados ciudadanos.

La adjudicación del servicio se concretó a través de la Licitación Pública 20/2025. Según informaron las autoridades del Ministerio de Seguridad, el proceso logró una alta eficiencia fiscal, cerrando un monto final por debajo del presupuesto oficial estimado gracias a una ronda de mejora de precios solicitada a los oferentes, asegurando la continuidad operativa sin interrupciones del servicio de 24 horas.

Una nueva central estratégica en La Matanza para descentralizar el Conurbano

Uno de los pilares estructurales de esta renovación es la creación de una cuarta Central de Atención Telefónica de Emergencias (CATE), la cual estará ubicada estratégicamente en el partido de La Matanza.

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Hasta el momento, el esquema operativo del 911 se centralizaba en tres sedes: La Plata, Mar del Plata y Campana. La apertura de la base en La Matanza permitirá descomprimir la carga de la cabecera platense y ofrecer una gestión mucho más ágil, cercana y veloz para toda la zona oeste y los municipios del Conurbano bonaerense.

Este nuevo diseño de infraestructura no solo agiliza el despacho de patrulleros, ambulancias o dotaciones de bomberos, sino que además provee un sistema de contingencia inteligente. Si alguna de las centrales sufre una saturación por picos de demanda o un inconveniente técnico accidental, las demás sedes absorberán el flujo de llamadas de manera inmediata y totalmente invisible para la persona que está comunicándose.

Inteligencia Artificial al servicio de los operadores del 911

La mayor innovación tecnológica de esta etapa radica en la implementación de asistentes virtuales con IA integrados directamente a las plataformas de despacho del sistema. Estos módulos tecnológicos actuarán en tiempo real brindando soporte inmediato a los operadores mediante las siguientes capacidades:

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  • Transcripción automática de las conversaciones de voz a texto a medida que se desarrolla la llamada.
  • Traducción simultánea e instantánea para asistir de forma efectiva a personas extranjeras.
  • Extracción automatizada de datos críticos y sensibles, logrando identificar nombres, direcciones exactas expresadas por el usuario y patentes de vehículos en fuga.
  • Sugerencia automática en la tipificación de incidentes, lo que acorta los segundos cruciales dedicados a clasificar la llamada y acelera el envío del recurso policial o de salud al lugar del hecho.

Toda la información capturada y estructurada por estos algoritmos no solo optimiza la inmediatez de la patrulla, sino que se almacenará de forma segura para nutrir las investigaciones judiciales posteriores y los mapas de análisis criminal del delito.

Más canales de asistencia, videollamadas y conectividad federal

La modernización contempla la diversificación de las vías de comunicación con el ciudadano. Entre las herramientas incorporadas se destacan las videollamadas de emergencia para reportar incidentes visuales complejos y el monitoreo por geolocalización en tiempo real de los dispositivos policiales desplegados en territorio.

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A nivel de inclusión y conectividad multisectorial, el nuevo esquema suma canales accesibles diseñados para personas hipoacúsicas y prevé la integración coordinada con botones antipánico vecinales. Asimismo, el sistema operará de manera coordinada y entrelazada en tiempo real con las bases de datos del Sistema 911 Federal, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, el Registro Nacional de las Personas (Renaper) e Interpol, consolidando un método de protección ciudadana basado en la unificación de datos y la evidencia científica.

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