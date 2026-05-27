Estatales Bonaerenses: el calendario oficial de pago y qué mirar antes de cobrar

La Provincia de Buenos Aires publicó el cronograma oficial de sueldos y el esquema ordena las acreditaciones por organismo, con fechas diferenciadas para áreas clave.

Por Ignacio Hernández
Estatales bonaerenses: el calendario oficial de pago y qué mirar antes de cobrar

Los estatales bonaerenses ya pueden consultar el calendario oficial de pago de haberes publicado por la Tesorería General de la Provincia de Buenos Aires. El cronograma corresponde a los sueldos de mayo de 2026 y es una referencia clave para trabajadores de la administración pública, docentes, personal de salud, seguridad, judiciales y organismos descentralizados.

La consulta crece especialmente en los últimos días del mes porque no todos los agentes cobran al mismo tiempo. El esquema se organiza por jurisdicción y dependencia, por eso conviene revisar con atención cada tramo antes de hacer reclamos o esperar la acreditación en la cuenta sueldo.

Cuándo cobran los estatales bonaerenses

Estatales docentes bonaerenses bono aumento

Según el cronograma oficial, el pago de los sueldos estatales bonaerenses comienza con organismos específicos y continúa durante los primeros días hábiles de junio. La fecha exacta depende del área en la que trabaja cada agente provincial.

Fecha de cobroOrganismos incluidos
Según cronograma de la jurisdicciónInstituto de Previsión Social
29 de mayoDirección de Vialidad, OCEBA e Instituto de la Vivienda
1 de junioMinisterio de Seguridad, Servicio Penitenciario, Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, Patronato de Liberados, Instituto Provincial de Lotería y Casino, y Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia
2 de junioMinisterio de Salud y Caja de Policía
3 de junioFiscalía de Estado, Junta Electoral, Tribunal de Cuentas, Asesoría General de Gobierno, Secretaría General, Coordinación General Unidad Gobernador, Ministerio de Comunicación Pública, ARBA, Autoridad del Agua, CIC, Comisión por la Memoria, COMIREC, CORFO, Astillero Río Santiago, OPISU, Poder Legislativo, UPSO, Universidad Provincial del Sudoeste, Universidad Provincial de Ezeiza, Jefatura de Asesores del Gobernador, Instituto Cultural, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano, Ministerio de Transporte, Instituto Universitario Policial Provincial, Comisario General Honoris Causa Juan Vucetich e Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo
4 de junioPoder Judicial
5 de junioDirección General de Cultura y Educación y DiPrEGeP

Cuándo cobran los docentes bonaerenses

Los docentes bonaerenses figuran dentro del tramo correspondiente a la Dirección General de Cultura y Educación y DiPrEGeP. En el calendario oficial, ese sector tiene fecha asignada para el 5 de junio.

Este dato incluye a una gran cantidad de trabajadores del sistema educativo provincial, por lo que suele ser una de las búsquedas más frecuentes cada vez que se publica el cronograma. También es importante revisar el recibo de sueldo para controlar descuentos, adicionales, antigüedad y conceptos liquidados.

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Cuándo cobran salud, seguridad y policía

El personal del Ministerio de Seguridad, el Servicio Penitenciario Bonaerense y otras áreas vinculadas aparece en el tramo del 1 de junio. Allí también se incluyen Desarrollo de la Comunidad, Patronato de Liberados, Lotería y Casino, y el Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia.

En tanto, el Ministerio de Salud y la Caja de Policía tienen fecha de pago para el 2 de junio. Para estos sectores, la acreditación puede verse reflejada en la cuenta sueldo durante la jornada, según los tiempos de procesamiento bancario.

Cuándo cobran judiciales y organismos provinciales

El Poder Judicial figura con fecha de cobro para el 4 de junio. En tanto, el bloque más amplio del cronograma aparece el 3 de junio, con organismos administrativos, áreas de gobierno, ARBA, universidades provinciales, Poder Legislativo y distintas dependencias descentralizadas.

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Este tramo suele generar muchas consultas porque agrupa a numerosos organismos. Por eso, el punto central es verificar el nombre exacto de la dependencia y no guiarse solamente por referencias generales como “administración central” o “organismos provinciales”.

Cómo consultar si ya está depositado el sueldo

Para saber si el sueldo ya fue acreditado, los trabajadores pueden revisar los canales habituales de su cuenta sueldo. En muchos casos, el depósito aparece primero en el home banking o la aplicación bancaria antes de que el agente se acerque al cajero automático.

  • Revisar el home banking o la app del banco donde se cobra el sueldo.
  • Consultar el cajero automático si la acreditación todavía no aparece en la aplicación.
  • Controlar el recibo digital cuando esté disponible en los canales de Recursos Humanos.
  • Verificar el organismo correcto dentro del cronograma oficial antes de iniciar un reclamo.

Qué sueldo se paga y qué pasa con el aguinaldo

El calendario publicado corresponde al pago de los haberes de mayo de 2026. Es decir, no se trata todavía del cronograma del medio aguinaldo, aunque junio ya empieza a concentrar la atención de los trabajadores estatales por el cobro del Sueldo Anual Complementario.

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El aguinaldo de junio se calcula sobre la mayor remuneración mensual del semestre y suele tener un calendario propio o una comunicación específica. Por eso, quienes trabajan para la Provincia de Buenos Aires deberán seguir atentos a las próximas novedades oficiales sobre el pago del SAC, paritarias y posibles actualizaciones salariales.

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