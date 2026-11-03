Requisitos para el crédito hipotecario: de cuánto debe ser la cuota según tus ingresos y qué gastos no podés ignorar

La baja en las tasas de interés y el lanzamiento del nuevo fondeo oficial reavivaron con fuerza las consultas por créditos hipotecarios en la Argentina.

Sin embargo, especialistas financieros advierten que una tasa atractiva no garantiza el éxito de la operación: un error en el cálculo de la cuota o una tasación baja pueden hacer caer la compra.

El riesgo de la tasación bancaria y el dinero extra a prever

Uno de los tropiezos más habituales al tramitar un préstamo ocurre cuando la entidad bancaria tasa la propiedad por debajo del valor pactado.

Si un inmueble se vende a US$ 100.000 y el banco lo tasa en US$ 90.000, el monto financiado bajará automáticamente de US$ 75.000 a US$ 67.500.

Esta brecha obliga al comprador a reunir US$ 7.500 adicionales en efectivo antes de los gastos de escrituración, por lo que es vital pactar condiciones de devolución de la reserva por escrito.

El cálculo de la cuota y la relación con los ingresos del hogar

Especialistas aconsejan que el monto de la cuota mensual no supere el 25% o 30% de los ingresos netos familiares.

Las mejores tasas del mercado actual se ubican en niveles muy competitivos según la entidad:

Banco Ciudad: tasa del 6,5% anual más UVA para primera vivienda.

tasa del para primera vivienda. Banco Nación: tasa del 6,7% anual más UVA para clientes seleccionados.

tasa del para clientes seleccionados. Banco ICBC: tasa del 6,9% anual más UVA acreditando haberes.

tasa del acreditando haberes. Línea FGS (ANSES): fondeo especial de hasta $2 billones con un tope del 7,5% anual más UVA.

Gastos de escrituración y el Costo Financiero Total

Al anticipo requerido para comprar el inmueble (que suele ser del 20% del valor total) hay que sumarle una lista de erogaciones obligatorias.

Antes de avanzar con la reserva, se debe exigir un presupuesto desglosado que contemple el Costo Financiero Total (CFT), seguros obligatorios, honorarios de escribanía y sellos.

También se deben prever las comisiones inmobiliarias, gastos de tasación bancaria y costos por conversión de moneda.

Cláusulas de actualización por inflación y planes de contingencia

Al tratarse de préstamos ajustables por UVA (que evoluciona según el índice CER), el saldo y la cuota mensual en pesos subirán a la par de la inflación.

Frente a una eventual caída de ingresos o aceleración de precios, los analistas sugieren evaluar si el contrato contempla mecanismos de cobertura o extensión de plazos.

Asimismo, recomiendan conservar un fondo de reserva para imprevistos y no agotar el 100% de los ahorros al momento de la firma.