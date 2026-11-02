Créditos hipotecarios: el Gobierno analiza extender los plazos de fondeo y bajar más las tasas de interés

Por Denisse Helman
Créditos hipotecarios: el gobierno analiza extender los plazos de fondeo y bajar más las tasas de interés

El acceso al crédito hipotecario atraviesa un giro clave en Argentina tras confirmarse nuevas medidas para inyectar financiamiento en el mercado inmobiliario.

Si tenés en mente comprar tu vivienda o estás evaluando solicitar un préstamo, el equipo económico prepara cambios de fondo para bajar las tasas de interés y ampliar los plazos de devolución.

Fondos del FGS: inyección millonaria de $2 billones para los bancos

El programa oficial puesto en marcha en agosto dispuso un total de $2 billones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para otorgar fondeo a las entidades financieras.

Nuevos créditos para autos 0km: el gobierno prepara una línea del banco nación de hasta $50 millones
Mirá también:

Nuevos créditos para autos 0km: el Gobierno prepara una línea del Banco Nación de hasta $50 millones

Hasta la fecha, se realizaron dos licitaciones clave por $200.000 millones cada una para resolver el descalce de plazos de los bancos:

  • Primera licitación (7 de septiembre): adjudicación de $200.000 millones distribuidos entre 13 bancos (tasa tramo 1 año: UVA + 2,67%; tramo 5 años: UVA + 4,94%).
  • Segunda licitación (6 de octubre): adjudicación de $200.000 millones entre 12 entidades (tasa tramo 1 año: UVA + 2,71%; tramo 5 años: UVA + 4,79%).

Cambios en marcha: evalúan extender las colocaciones a más de 5 años

Durante las primeras licitaciones, el 98% de las ofertas bancarias se concentró en el tramo a 5 años, dejando de lado la opción a 1 año.

Frente a esta fuerte demanda, el Ministerio de Economía analiza estirar los plazos de colocación a horizontes más largos para cubrir la brecha con las hipotecas otorgadas a 15 años.

Préstamos para casas prefabricadas: cómo solicitar hasta $50 millones a través de cuenta dni
Mirá también:

Préstamos para casas prefabricadas: cómo solicitar hasta $50 millones a través de Cuenta DNI

Asimismo, se prevé complementar estas convocatorias mediante acuerdos con organismos internacionales como el Banco Mundial para sumar nuevas líneas de fondeo.

Impacto en las tasas: préstamos hipotecarios por debajo del 7,5%

La llegada de estos recursos impulsó una marcada reducción en las tasas de interés que cobran las entidades bancarias al público.

Antes del programa, las tasas se ubicaban entre el UVA + 9% y UVA + 12%, mientras que ahora comenzaron a converger por debajo del UVA + 7,5%.

En casos específicos con subsidio para primera vivienda, como el Banco Ciudad, la tasa de los créditos se redujo hasta posicionarse en UVA + 6,5%.

Resultados en el mercado: 200 nuevas escrituras concretadas

El volcado de recursos del FGS a los bancos comenzó a mostrar resultados concretos en el otorgamiento efectivo de escrituras.

Tan solo en la primera etapa, una de las entidades participantes completó la liquidación total de sus fondos adjudicados:

Proponen eliminar el iva y otros impuestos en las refinanciaciones de deudas familiares en mora
Mirá también:

Proponen eliminar el IVA y otros impuestos en las refinanciaciones de deudas familiares en mora
  • Hipotecas concretadas: 200 viviendas escrituradas entre septiembre y octubre.
  • Monto total otorgado: $16.800 millones aplicados directamente al financiamiento de hogares.
ETIQUETAS
Compartir este artículo

Más leídas hoy

Copyright © 2013-2026 INFOZONA. Registro DNDA: 72022808 - Editor responsable: Pablo J. Rodriguez - Edición Nº 4.698 - 02 de noviembre de 2026 - Afiliado a ADEPA - Calle 41 Nº 990 - La Plata - Correo: [email protected] - Todos los derechos reservados.