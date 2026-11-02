Nuevos créditos para autos 0km: el gobierno prepara una línea del banco nación de hasta $50 millones

El Gobierno nacional ultima los detalles de un nuevo plan de financiamiento para la compra de autos 0km producidos en el país.

Si estás pensando en cambiar el vehículo o adquirir tu primera unidad, te contamos los montos máximos, la entidad bancaria a cargo y las condiciones que se analizan para la esperada línea crediticia.

Monto máximo de $50 millones: cómo funcionará el préstamo del Banco Nación

La iniciativa oficial se canalizará a través del Banco Nación mediante préstamos personales directos.

El tope máximo de asistencia crediticia alcanzará hasta los $50 millones por solicitud, destinado exclusivamente a la adquisición de unidades producidas en terminales argentinas.

La propuesta apunta a ofrecer una tasa de interés que permita mantener estabilidad en el valor pactado a lo largo de la vida del crédito, garantizando previsibilidad en las cuotas.

Requisitos y alcance: quiénes podrán acceder a la financiación

El programa estará dirigido a particulares que busquen comprar vehículos cero kilómetro de fabricación nacional.

Si bien los requisitos definitivos y el costo financiero total se conocerán durante la presentación formal, se confirmó que las operaciones cubrirán el segmento de producción local.

Asimismo, las condiciones de otorgamiento buscarán ser flexibles para reactivar la demanda del mercado interno en el sector automotor.

Fondos del Tesoro y acuerdo con automotrices: la ingeniería financiera

El esquema contempla una articulación directa entre el Gobierno, el Banco Nación y las terminales fabricantes que operan en la Argentina.

El mecanismo prevé que el Tesoro Nacional aporte fondos a la entidad bancaria, para que esta pueda derivar liquidez hacia las financieras propias de las marcas de autos.

De este modo, las automotrices locales dispondrán de mayor capital para brindar alternativas propias de crédito a sus clientes en los concesionarios.

Impacto industrial y presentación oficial ante el sector empresario

El lanzamiento responde a la necesidad del sector de contar con herramientas crediticias para sostener las ventas y defender la producción nacional.

El anuncio se produce en un contexto de negociaciones activas entre el Poder Ejecutivo y las cámaras industriales de todo el país.

La confirmación final del paquete de medidas se proyecta en el marco de la conferencia anual de la Unión Industrial Argentina (UIA), donde se oficializarán los plazos de vigencia.