Remate de garbarino: cómo inscribirse para participar y hasta qué día hay tiempo

El remate de Garbarino ya empezó a despertar interés entre quienes buscan una oportunidad para comprar bienes a través del sistema de subastas judiciales. La convocatoria incluye desde una camioneta hasta equipos y mercadería, pero antes de hacer una oferta hay un paso decisivo: completar la inscripción dentro del plazo previsto.

En este caso no alcanza con entrar al portal el día de la subasta. Los interesados deben empadronarse, obtener su código de postor e inscribirse en la subasta específica antes del cierre. Por eso, para quienes vienen siguiendo el caso de la empresa o quieren aprovechar el remate, el calendario se volvió una información central.

Ver también: La Justicia remata bienes, autos y tecnología de Garbarino tras la quiebra.

Cuándo es el remate de Garbarino y hasta cuándo hay tiempo para anotarse

La plataforma oficial de Subastas Electrónicas Judiciales de la Corte Suprema muestra que la subasta del automotor Citroën Berlingo y la de bienes muebles varios comenzarán el 24 de septiembre de 2026 a las 12:00 y finalizarán el 7 de octubre a las 12:00.

En ambos casos, la publicación judicial aclara que la fecha límite de inscripción es tres días hábiles antes del inicio. En la práctica, eso lleva el cierre al lunes 21 de septiembre. Después de ese momento, ya no será posible sumarse como postor para esa convocatoria.

Cómo hacer la inscripción paso a paso

Para participar en el remate de Garbarino, el procedimiento general es el siguiente:

Empadronarse en el Registro de Subastas Electrónicas Judiciales. Crear o validar el usuario dentro del sistema. Ingresar a la subasta específica que se desea seguir. Completar la inscripción como postor. Esperar la asignación del código de postor, que es personal, secreto y necesario para ofertar.

La propia Corte Suprema explicó que el sistema permite participar de manera online y desde cualquier lugar del país, con seguimiento en tiempo real y resguardo de la identidad de los oferentes durante el proceso.

Qué se puede comprar en esta primera tanda

El remate vinculado con la quiebra de Garbarino se dividió en distintas subastas. En la primera etapa aparecen vehículos, que salen con base de $7.500.000. Además, en otra convocatoria paralela se ofrecen zorras hidráulicas, elementos de computación y equipamiento utilizado en locales comerciales.

En el caso de los bienes muebles, la publicación reúne varios lotes, con precios de reserva desde cifras mucho más bajas, lo que amplía el abanico para quienes no buscan un auto sino mercadería o equipamiento.

Qué hay que tener en cuenta antes de ofertar

Antes de inscribirse conviene revisar tres puntos clave:

La descripción completa del lote , para saber exactamente qué incluye.

, para saber exactamente qué incluye. Las condiciones judiciales , porque no todas las subastas permiten las mismas modalidades.

, porque no todas las subastas permiten las mismas modalidades. Los costos posteriores, ya que ganar no significa pagar solo el precio ofertado.

En la publicación del remate de Garbarino también se aclara que no se permite compra en comisión, es decir, no se puede comprar a nombre de un tercero ni ceder luego el boleto en las condiciones prohibidas por el expediente.

Qué pasa si ganás la subasta

Quien resulte ganador deberá cumplir con los pasos y pagos que establezca el expediente judicial. En este tipo de remates suele exigirse el depósito del importe ofrecido dentro del plazo fijado y el pago de comisión del martillero y otros aranceles. Por eso, antes de ofertar conviene tener claro el costo total y no mirar solamente el precio de base.

También es importante chequear si el bien tuvo instancia de exhibición previa o si hay documentación adicional publicada en el portal. Eso puede ayudar a tomar una decisión más informada y evitar sorpresas una vez cerrado el proceso.

Para quienes estén interesados, el dato clave es simple: la inscripción no espera al último día de la subasta, sino que vence antes del inicio. Y en esta oportunidad, la fecha a mirar de cerca es el 21 de septiembre.