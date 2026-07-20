Día del amigo con tiempo estable: así estará el clima en la provincia de buenos aires

Este lunes 20 de julio, la provincia de Buenos Aires transita una jornada con condiciones meteorológicas mayormente estables, cielo entre parcialmente nublado y algo nublado en gran parte del territorio, ambiente fresco durante la mañana y temperaturas que irán en ascenso con el correr de las horas. El Servicio Meteorológico Nacional prevé una jornada sin lluvias generalizadas.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre los 5 y 8 grados en el interior bonaerense, mientras que las máximas alcanzarán valores de entre 13 y 18 grados, con registros algo superiores en el norte provincial. Los vientos serán leves a moderados del sector este y sudeste, favoreciendo un ambiente invernal pero agradable durante la tarde.

La jornada tiene además un significado especial, ya que hoy se celebra el Día del Amigo, una fecha que moviliza reuniones y encuentros sociales . El buen tiempo previsto acompañará a quienes decidan compartir el día con amigos, tanto en espacios cerrados como al aire libre.

Este lunes también marca el inicio de las vacaciones de invierno en la provincia de Buenos Aires. Durante las próximas dos semanas, estudiantes y familias disfrutarán del receso escolar, lo que incrementará el movimiento turístico hacia destinos de la Costa Atlántica, sierras, lagunas y distintos puntos del interior bonaerense.

Los pronósticos indican que las condiciones de tiempo estable se mantendrán durante el comienzo de la semana, aunque hacia los próximos días podrían registrarse algunos cambios con aumento de la nubosidad y probabilidad de precipitaciones aisladas en sectores de la provincia.