Robaron una ambulancia que estaba detenida por una falla mecánica en la ruta 56

Un grave hecho delictivo ocurrió en la Ruta Provincial 56, uno de los principales corredores de acceso a la Costa Atlántica bonaerense, donde delincuentes robaron una ambulancia perteneciente a una empresa de traslados sanitarios y sustrajeron equipamiento médico de alto valor.

De acuerdo con la información difundida por fuentes vinculadas a la investigación, el episodio tuvo lugar mientras el vehículo se encontraba detenido sobre la Ruta 56 por una falla mecánica. Los autores del hecho lograron apoderarse de diversos elementos utilizados para la atención de emergencias, entre ellos instrumental quirúrgico, insumos médicos y otros equipos indispensables para la prestación del servicio sanitario.

La ambulancia sustraída pertenece a la empresa Grupo Emergencias del Mar de la ciudad de Pinamar.

Tras la denuncia, personal policial inició una investigación para identificar a los responsables y recuperar los elementos robados. Las actuaciones incluyen el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona y la recopilación de testimonios que puedan aportar datos sobre el recorrido de los delincuentes antes y después del ilícito.

El robo generó preocupación debido a que los elementos sustraídos son fundamentales para la asistencia de pacientes durante traslados de urgencia, por lo que su faltante podría afectar la capacidad operativa del servicio hasta tanto sean reemplazados.

La Ruta Provincial 56 conecta General Conesa con General Madariaga y constituye uno de los principales accesos hacia Pinamar, Villa Gesell y otras localidades de la Costa Atlántica, registrando un importante flujo vehicular durante gran parte del año.

La investigación continúa en marcha y las autoridades no descartan nuevas medidas para esclarecer el hecho y dar con los autores del robo.