Vacaciones: la “mini sucursal” del Banco Provincia que permite a los chicos jugar a ser banqueros

Si buscás un plan distinto para los más chicos, el Banco Provincia reabrió su espacio exclusivo en la República de los Niños. Se trata de una mini sucursal ambientada donde niñas y niños pueden aprender cómo funciona una entidad bancaria mediante juegos, disfraces y actividades de educación financiera.

La experiencia es totalmente gratuita y está pensada para que, a través de roles lúdicos, los más pequeños se familiaricen con conceptos financieros básicos de manera simple y divertida.

Horarios y fechas para visitar el espacio

La propuesta se desarrolla durante el receso invernal, aunque el espacio se mantendrá activo durante el resto del año.

Receso invernal: Del 18 al 31 de julio , abierto todos los días de 11:00 a 13:00 y de 14:00 a 16:00 .

Del , abierto todos los días de y de . Extensión: A partir de agosto y hasta noviembre, el espacio funcionará los sábados, domingos y feriados .

A partir de agosto y hasta noviembre, el espacio funcionará los . Acceso: Entrada libre y gratuita para quienes recorran el predio.

¿Qué actividades pueden realizar los chicos?

El edificio está dividido en áreas específicas para que la experiencia sea inmersiva y educativa:

Área de Cajas: Los chicos pueden practicar el intercambio de billetes y cheques, usar sellos y participar en actividades de arte.

Los chicos pueden practicar el intercambio de billetes y cheques, usar sellos y participar en actividades de arte. Espacio de Gerencia: El sector favorito para las fotos, donde pueden usar disfraces, accesorios y mobiliario para sentirse autoridades del banco por un momento.

El sector favorito para las fotos, donde pueden usar disfraces, accesorios y mobiliario para sentirse autoridades del banco por un momento. Zona de juegos: Incluye dinámicas analógicas como memotest, ruletas y rompecabezas, además de juegos digitales interactivos.

Un recorrido por la historia del dinero

Además del juego, la planta alta del edificio ofrece un contenido educativo más profundo sobre la institución financiera más antigua del país.