Vacaciones: la “mini sucursal” del Banco Provincia que permite a los chicos jugar a ser banqueros

Si buscás un plan distinto para los más chicos, el Banco Provincia reabrió su espacio exclusivo en la República de los Niños. Se trata de una mini sucursal ambientada donde niñas y niños pueden aprender cómo funciona una entidad bancaria mediante juegos, disfraces y actividades de educación financiera.
La experiencia es totalmente gratuita y está pensada para que, a través de roles lúdicos, los más pequeños se familiaricen con conceptos financieros básicos de manera simple y divertida.
¿Cuánto falta para el próximo finde largo? El calendario de feriados que restan en 2026
Horarios y fechas para visitar el espacio
La propuesta se desarrolla durante el receso invernal, aunque el espacio se mantendrá activo durante el resto del año.
- Receso invernal: Del 18 al 31 de julio, abierto todos los días de 11:00 a 13:00 y de 14:00 a 16:00.
- Extensión: A partir de agosto y hasta noviembre, el espacio funcionará los sábados, domingos y feriados.
- Acceso: Entrada libre y gratuita para quienes recorran el predio.
¿Qué actividades pueden realizar los chicos?
El edificio está dividido en áreas específicas para que la experiencia sea inmersiva y educativa:
- Área de Cajas: Los chicos pueden practicar el intercambio de billetes y cheques, usar sellos y participar en actividades de arte.
- Espacio de Gerencia: El sector favorito para las fotos, donde pueden usar disfraces, accesorios y mobiliario para sentirse autoridades del banco por un momento.
- Zona de juegos: Incluye dinámicas analógicas como memotest, ruletas y rompecabezas, además de juegos digitales interactivos.
Un recorrido por la historia del dinero
Además del juego, la planta alta del edificio ofrece un contenido educativo más profundo sobre la institución financiera más antigua del país.
- Línea de tiempo: Se puede recorrer la historia del Banco Provincia desde sus inicios.
- Patrimonio: Los chicos pueden ver de cerca réplicas de billetes y monedas históricas que forman parte del patrimonio del banco, ideal para aprender sobre la evolución de nuestra moneda.