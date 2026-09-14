Una ciudad bonaerense espera una multitud de peregrinos: cuándo será la jornada central de septiembre

Septiembre tendrá una de las convocatorias religiosas más importantes de la Provincia de Buenos Aires. Durante varios días habrá misas, peregrinaciones, procesiones, vigilias y encuentros, con visitantes que llegarán desde diferentes ciudades.

El calendario ya está definido y comienza a entrar en su tramo central esta semana. Para quienes planean viajar, hay fechas con actividades especiales que pueden concentrar mucha más gente que una jornada habitual.

La celebración principal será más adelante, pero antes habrá una novena, un Rosario de Antorchas, una peregrinación familiar y la llegada de caminantes que recorrerán largas distancias.

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San Nicolás se prepara para el 43° aniversario mariano

La ciudad es San Nicolás de los Arroyos, donde se desarrollarán las actividades por el 43° aniversario vinculado a María del Rosario de San Nicolás. La novena comenzará el jueves 17 de septiembre y se extenderá hasta el viernes 25.

El lema elegido para este año es “Madre, tu mirada nos sostiene”. Durante los primeros días habrá misas a las 8:00, 11:30, 15:00 y 19:00, además del rezo del Rosario en distintos horarios.

La novena se desarrollará del 17 al 25 de septiembre y tendrá varias jornadas especiales.

Las fechas especiales antes del 25 de septiembre

Aunque habrá actividad todos los días, algunas jornadas sumarán propuestas específicas y se espera una convocatoria mayor.

Sábado 19: Rosario de Antorchas desde las 20:00.

Rosario de Antorchas desde las 20:00. Domingo 20: Peregrinación de las Familias Nicoleñas, con concentración a las 10:30 en Plaza Sarmiento y misa a las 12:00.

Peregrinación de las Familias Nicoleñas, con concentración a las 10:30 en Plaza Sarmiento y misa a las 12:00. Jueves 24: llegada de la peregrinación a pie Buenos Aires–San Nicolás, misa en el Campito a las 20:00 y vigilia desde las 22:00.

llegada de la peregrinación a pie Buenos Aires–San Nicolás, misa en el Campito a las 20:00 y vigilia desde las 22:00. Viernes 25: jornada central de la celebración.

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Cómo será la jornada central del viernes 25

La actividad comenzará desde la medianoche con el saludo a María del Rosario y una misa. Durante la madrugada habrá una noche de oración y desde temprano se sucederán celebraciones en el Santuario.

Horario Actividad 00:00 Saludo a María del Rosario y misa 02:00 a 06:00 Noche de oración 06:00 a 12:00 Misas en distintos horarios 14:00 Adoración Eucarística en el Campito 15:00 Procesión, Santo Rosario y Misa Central 19:00 y 20:00 Nuevas misas en el Santuario

La procesión y la Misa Central de las 15:00 estarán entre los momentos de mayor concentración. La celebración será presidida por el obispo de San Nicolás, monseñor Hugo Santiago.

Qué tener en cuenta si se viaja a San Nicolás

El movimiento no se limitará al Santuario. El municipio ya abrió el esquema para vendedores ambulantes entre el 24 y el 27 de septiembre en la zona de Plaza 14 de Abril, una señal del volumen de visitantes que se espera durante esos días.

Quienes lleguen desde otras ciudades deberían contemplar más tiempo para ingresar, estacionar y desplazarse por la zona, especialmente durante la tarde del 25. También conviene llevar agua, calzado cómodo y seguir las indicaciones de tránsito y seguridad que se implementen cerca del Santuario.

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Con nueve días de novena y una jornada central que reúne actividades desde la madrugada hasta la noche, San Nicolás volverá a convertirse en uno de los principales puntos de peregrinación de la Provincia durante septiembre.