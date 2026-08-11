Registro automotor: la dnrpa oficializó la nueva tabla de valuaciones para transferencias con aumentos de hasta el 90%

Si estás por comprar un vehículo, vender el tuyo o hacer la transferencia en el Registro Automotor, tenés que prestar atención a las últimas novedades normativas.

La Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor (DNRPA) actualizó la tabla oficial de valores de referencia para autos y motos, medida que incide directamente en el trámite final.

Actualización oficial de tablas mediante la Disposición 160/2026

La autoridad nacional puso en marcha el nuevo esquema para los cálculos de aranceles:

Normativa vigente: el cambio fue formalizado a través de la Disposición 160/2026 publicada en el Boletín Oficial.

el cambio fue formalizado a través de la publicada en el Boletín Oficial. Mecanismo de aranceles: la medida no altera los porcentajes ni alícuotas, sino la base imponible sobre la cual se calcula el costo .

la medida no altera los porcentajes ni alícuotas, sino la . Fuente de datos: la lista toma como guía las referencias mensuales elaboradas por Acara y la Cámara del Comercio Automotor (CCA).

Comportamiento y subas registradas en el segmento de autos 0km

En los vehículos sin rodar, la actualización oficial presentó incrementos generalizados en la mayoría de sus versiones:

Tendencia dominante: de 147 versiones 0km analizadas de 17 modelos, 144 registraron aumentos de valuación .

de 147 versiones 0km analizadas de 17 modelos, . Promedio de variación: la mediana de los ajustes en este rubro se ubicó en torno al 8% de incremento .

la mediana de los ajustes en este rubro se ubicó en torno al . Ejemplos destacados: la Toyota Hilux SRX 2.8 pasó de $80.666.000 a $84.349.000 (+4,6%), el Fiat Cronos Drive 1.3 escaló de $34.100.000 a $37.780.000 (+10,8%), la Ford Ranger XLT saltó a $74.446.800 (+7,3%) y el Chevrolet Tracker LTZ trepó de $35.300.000 a $44.707.900 (+26,7%).

Variaciones dispares y fuertes revaluaciones en los usados

El mercado de vehículos usados mostró un comportamiento muy heterogéneo según la marca y el año del rodado:

Disparidad por modelos: mientras unidades como Chevrolet Corsa y Volkswagen Amarok mantuvieron valores casi intactos, otras familias registraron fuertes subas.

mientras unidades como Chevrolet Corsa y Volkswagen Amarok mantuvieron valores casi intactos, otras familias registraron fuertes subas. El caso con mayor salto: la línea Fiat Palio subió de valuación en el 97% de las combinaciones; un Palio Weekend Adventure 2015 saltó de $8.991.000 a $17.168.200 (+90,9%).

la línea subió de valuación en el 97% de las combinaciones; un saltó de $8.991.000 a (+90,9%). Otras correcciones importantes: un Peugeot 208 Active 2015 subió a $11.589.200 (+58,5%), un Toyota Corolla XEI 2015 avanzó a $15.409.400 (+51,9%) y el Gol Trend 1.6 GP 2015 se fijó en $10.252.900 (+47,8%).

Regla de cálculo para vehículos omitidos en los listados

La normativa estipula el método oficial a aplicar cuando un auto o moto no aparece reflejado en las tablas: