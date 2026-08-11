Registro automotor: la dnrpa oficializó la nueva tabla de valuaciones para transferencias con aumentos de hasta el 90%

Si estás por comprar un vehículo, vender el tuyo o hacer la transferencia en el Registro Automotor, tenés que prestar atención a las últimas novedades normativas.
La Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor (DNRPA) actualizó la tabla oficial de valores de referencia para autos y motos, medida que incide directamente en el trámite final.
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Actualización oficial de tablas mediante la Disposición 160/2026
La autoridad nacional puso en marcha el nuevo esquema para los cálculos de aranceles:
- Normativa vigente: el cambio fue formalizado a través de la Disposición 160/2026 publicada en el Boletín Oficial.
- Mecanismo de aranceles: la medida no altera los porcentajes ni alícuotas, sino la base imponible sobre la cual se calcula el costo.
- Fuente de datos: la lista toma como guía las referencias mensuales elaboradas por Acara y la Cámara del Comercio Automotor (CCA).
Comportamiento y subas registradas en el segmento de autos 0km
En los vehículos sin rodar, la actualización oficial presentó incrementos generalizados en la mayoría de sus versiones:
- Tendencia dominante: de 147 versiones 0km analizadas de 17 modelos, 144 registraron aumentos de valuación.
- Promedio de variación: la mediana de los ajustes en este rubro se ubicó en torno al 8% de incremento.
- Ejemplos destacados: la Toyota Hilux SRX 2.8 pasó de $80.666.000 a $84.349.000 (+4,6%), el Fiat Cronos Drive 1.3 escaló de $34.100.000 a $37.780.000 (+10,8%), la Ford Ranger XLT saltó a $74.446.800 (+7,3%) y el Chevrolet Tracker LTZ trepó de $35.300.000 a $44.707.900 (+26,7%).
Variaciones dispares y fuertes revaluaciones en los usados
El mercado de vehículos usados mostró un comportamiento muy heterogéneo según la marca y el año del rodado:
- Disparidad por modelos: mientras unidades como Chevrolet Corsa y Volkswagen Amarok mantuvieron valores casi intactos, otras familias registraron fuertes subas.
- El caso con mayor salto: la línea Fiat Palio subió de valuación en el 97% de las combinaciones; un Palio Weekend Adventure 2015 saltó de $8.991.000 a $17.168.200 (+90,9%).
- Otras correcciones importantes: un Peugeot 208 Active 2015 subió a $11.589.200 (+58,5%), un Toyota Corolla XEI 2015 avanzó a $15.409.400 (+51,9%) y el Gol Trend 1.6 GP 2015 se fijó en $10.252.900 (+47,8%).
Regla de cálculo para vehículos omitidos en los listados
La normativa estipula el método oficial a aplicar cuando un auto o moto no aparece reflejado en las tablas:
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- Fórmula de referencia: si un modelo y año no tiene valor asignado, se toma la valuación del año inmediatamente anterior.
- Adición obligatoria: sobre esa base previa se debe adicionar un 8% fijo para establecer el monto del trámite.
- Ejemplo práctico: si una versión no figura pero el modelo del año previo está cotizado en $30.000.000, el Registro tomará como base $32.400.000.