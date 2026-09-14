Confirmado: este martes vuelve el descuento de Cuenta DNI que permite recuperar hasta $20.000 en una sola compra

Este martes 15 de septiembre vuelve una de las promociones más fuertes para quienes usan Cuenta DNI en compras grandes. No se trata de un beneficio disponible todos los días: aparece sólo en fechas puntuales y, bien aprovechado, puede representar una devolución muy superior a la de otras acciones semanales.

La clave está en que el tope de reintegro es mucho más alto que el de las promociones habituales. Pero también hay una condición importante: no alcanza con pagar de cualquier manera, porque la operatoria incluida es específica y conviene revisarla antes de llegar a la caja.

Ver también: qué promociones de Cuenta DNI siguen vigentes en supermercados durante septiembre.

El descuento del martes es en Nini Mayorista

De acuerdo con las promociones vigentes publicadas por Nini Mayorista, este martes 15 vuelve a estar disponible el beneficio con Cuenta DNI. La acción ofrece un 15% de descuento y un tope de reintegro de $20.000 por persona.

La propia cadena indica además que la promoción también estará vigente el martes 29 de septiembre. Eso significa que septiembre todavía tiene dos jornadas concretas en las que este beneficio especial puede aprovecharse.

La promoción de este martes combina 15% de descuento con un tope de $20.000 por persona.

Cuánto hay que gastar para recuperar el máximo

Con un descuento del 15%, el tope de $20.000 se alcanza con una compra cercana a $133.334. Desde ese punto, seguir gastando no aumenta la devolución porque el reintegro ya llegó al máximo previsto.

Compra 15% de descuento Reintegro efectivo $50.000 $7.500 $7.500 $100.000 $15.000 $15.000 $133.334 ≈ $20.000 ≈ $20.000 $150.000 $22.500 $20.000

Para una familia o un pequeño comercio, esa diferencia puede ser relevante. Por eso muchos usuarios suelen concentrar allí la compra de mercadería, limpieza y productos de consumo masivo.

No alcanza con pagar de cualquier forma

Según las condiciones informadas por Nini, la promoción rige para compras realizadas a través de la funcionalidad “Pago Clave DNI” de la aplicación Cuenta DNI. Ese detalle es central, porque no conviene dar por hecho que cualquier modalidad de cobro dentro del local activará automáticamente el descuento.

Antes de pagar, lo más prudente es consultar en caja si la operación se procesará exactamente con la opción incluida en la promoción. Ese simple control puede evitar una compra importante sin el reintegro esperado.

Qué otras condiciones conviene mirar antes de ir

La promoción informada por la cadena está orientada a venta minorista. Además, como ocurre con otras acciones de Banco Provincia, el reintegro se acredita luego en la cuenta vinculada y no necesariamente en el mismo momento de la compra.

Banco Provincia informa en sus promociones que la devolución puede verse reflejada dentro de los primeros 10 días hábiles posteriores.

Si el objetivo es aprovecharla al máximo, la estrategia más simple es llegar con la lista armada, revisar que el pago se haga con la modalidad correcta y calcular de antemano cuánto conviene gastar. La promoción puede consultarse en la web oficial de Nini Mayorista, donde figuran las condiciones vigentes de septiembre.