Registro automotor: cómo será el nuevo plan de digitalización y el cambio en el cálculo de aranceles

A través del Ministerio de Justicia, el Gobierno nacional formalizó una reestructuración total del sistema con el objetivo de abaratar los costos y agilizar los tiempos de espera.

A continuación, te detallamos cuáles son las medidas clave vigentes, qué es la nueva unidad de cobro y cómo afectará esto a tu próximo trámite.

Digitalización total y fin de los legajos físicos

El denominado Plan Nacional de Digitalización y Reorganización Integral del Sistema Registral Automotor eliminará de forma progresiva el soporte en papel.

A partir de la aplicación de las resoluciones 306/2026 y 308/2026, los procedimientos habituales como la validación de identidad, la carga de documentos y la firma pasarán a ser exclusivamente electrónicos.

Todos los históricos papeles archivados en las oficinas serán trasladados a repositorios digitales únicos para agilizar las consultas a distancia.

Qué es el MRPA y cómo calculará tus aranceles

La gran novedad económica de la reforma es la creación del Módulo de Registro de la Propiedad del Automotor (MRPA).

Este indicador funcionará como la nueva unidad de medida de referencia para calcular los valores de cada uno de los aranceles de los trámites en todo el país.

La normativa aclara que cuando el costo resultante en pesos contenga decimales o valores intermedios, se aplicará obligatoriamente un redondeo al múltiplo de 10 inmediato inferior para favorecer al usuario.

Reducción masiva a categorías troncales

Para simplificar la burocracia actual, las gestiones se unificarán y reducirán fuertemente, manteniendo únicamente los procedimientos troncales.

Entre los trámites esenciales que continuarán bajo esta modalidad simplificada se destacan la inscripción inicial, la transferencia de dominio, la baja registral y la cancelación de garantías.

Los usuarios ya no dependerán de la competencia territorial del registro correspondiente a su domicilio y podrán gestionar de manera remota.

Qué pasará con la atención en los registros seccionales

La red de más de 1.500 registros seccionales distribuidos en todo el territorio nacional sufrirá una reorganización profunda y progresiva.

A pesar del avance tecnológico, las autoridades confirmaron que continuarán existiendo oficinas presenciales de asistencia especiales para los ciudadanos.

Estas sedes físicas estarán destinadas de forma exclusiva a aquellas personas que presenten dificultades de acceso tecnológico o requieran soporte especializado.

Plazos fijados para la implementación definitiva

La Dirección Nacional de los Registros Automotores cuenta con un plazo máximo de 30 días corridos para presentar el cronograma de ejecución.

Mientras dure este período de transición, quienes deban realizar operaciones vehiculares continuarán utilizando el sistema tradicional vigente hasta que las nuevas etapas entren formalmente en vigencia.