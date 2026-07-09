Feriado del 9 de julio: cómo operarán los bancos durante los cuatro días sin atención presencial

Debido al feriado nacional del 9 de julio y la configuración del fin de semana extra largo, las entidades financieras en todo el país mantendrán sus puertas cerradas al público durante cuatro jornadas consecutivas.

A continuación, te detallamos cómo funcionarán los servicios esenciales y qué alternativas digitales tenés a disposición para gestionar tus finanzas sin salir de casa.

Cuándo retoman la actividad las sucursales

El cese total de la atención presencial en las sucursales bancarias comienza este jueves 9 de julio debido al feriado por el Día de la Independencia.

Esta interrupción del servicio se extenderá durante todo el fin de semana, por lo que las ventanillas de atención al cliente volverán a operar recién el próximo lunes 13 de julio.

Te recomendamos realizar cualquier gestión que requiera la presencia física de un asesor o cajero humano antes del inicio del feriado para evitar inconvenientes mayores.

Operaciones a través de canales digitales

Aunque las sucursales permanezcan sin atención al público, todos los sistemas de banca electrónica seguirán operativos las 24 horas del día.

Podrás utilizar el Home Banking y las aplicaciones móviles de tu entidad para realizar transferencias inmediatas, pago de servicios, carga de celular y consulta de saldos sin restricciones.

Estas herramientas son la vía más rápida y segura para mantener tus cuentas al día mientras el sistema presencial permanece fuera de servicio.

Uso de cajeros automáticos y retiro de efectivo

Si necesitás dinero en efectivo, la red de cajeros automáticos funcionará con total normalidad en todas las localidades del territorio argentino.

Es importante recordar que las entidades bancarias suelen realizar la recarga de billetes antes de los feriados para garantizar el abastecimiento durante los días de descanso.

Aun así, si el cajero de tu banco de confianza se quedara sin fondos, podés utilizar terminales de otras redes, aunque te recomendamos verificar previamente si tu cuenta tiene habilitada la extracción sin costo en cajeros ajenos.

Pagos con tarjetas y billeteras virtuales

Para las compras y pagos en comercios, las tarjetas de débito y crédito seguirán funcionando de manera habitual en todos los puntos de venta.

Asimismo, las billeteras virtuales (como MODO, Mercado Pago o Cuenta DNI) son una excelente alternativa para realizar pagos mediante código QR durante todo el fin de semana.

Estos medios de pago electrónicos te permitirán prescindir del dinero en efectivo y realizar transacciones seguras incluso durante los cuatro días de receso bancario.