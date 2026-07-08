La unlp abre la inscripción para mayores de 25 años sin título secundario: las fechas para anotarse

Si alguna vez creíste que no tener el título secundario era una barrera definitiva para tu futuro profesional, la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) acaba de confirmar lo contrario.

A partir del próximo mes, se habilitará un mecanismo de ingreso oficial para que puedas cursar la carrera de grado que elijas, amparado en la Ley de Educación Superior.

A continuación, te detallamos las fechas exactas del trámite, qué antecedentes te van a pedir y cómo son los exámenes para que asegures tu lugar en las aulas.

Los requisitos obligatorios para aprovechar la convocatoria

Esta alternativa está diseñada de manera exclusiva para aquellas personas que tengan 25 años o más al momento de realizar la solicitud formal en la facultad.

El requisito central para acceder es no contar con el título secundario completo, permitiendo así que quienes adeudan materias o dejaron la escuela tengan su gran oportunidad.

Además, resulta fundamental poder acreditar experiencia laboral o preparación previa que esté directamente vinculada con la temática de la carrera universitaria elegida.

Fechas confirmadas: cuándo presentar la solicitud de ingreso

El período oficial para poder anotarse abrirá el lunes 10 de agosto y se extenderá de forma ininterrumpida hasta el viernes 28 de agosto inclusive.

El trámite no se puede completar de manera virtual: los aspirantes deberán acercarse presencialmente a la unidad académica donde se dicta la carrera de su interés.

En esa misma sede se deberá entregar toda la documentación solicitada para que las autoridades verifiquen si el perfil cumple con las condiciones iniciales estipuladas.

Cómo es la primera etapa de evaluación y entrevistas

Una vez entregados los papeles formales, el proceso de admisión contempla un análisis minucioso de los antecedentes y de la experiencia laboral del inscripto.

Superado ese primer filtro administrativo, los postulantes serán convocados a una entrevista personal, un paso clave para evaluar el interés y las motivaciones reales por el estudio.

Esta instancia busca garantizar que el aspirante cuenta con las habilidades básicas y el compromiso necesario para sostener la cursada de educación superior a largo plazo.

Las cuatro áreas clave de la evaluación escrita

El último gran paso antes de lograr la habilitación para la inscripción definitiva a las materias es la aprobación de una evaluación escrita presencial.

Los exámenes abarcarán los conocimientos generales de cuatro áreas obligatorias del nivel secundario: Lengua y Literatura, Matemática, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales.

Desde la institución educativa confirmaron que habrá clases de apoyo previas para que los interesados puedan refrescar los contenidos y llegar mucho mejor preparados a esta instancia decisiva.