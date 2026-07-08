El gobierno digitaliza los registros automotores: cómo funcionará el nuevo sistema de trámites online

Si estás planeando comprar un auto, vender un usado o realizar cualquier trámite vehicular, el Ministerio de Justicia de la Nación acaba de poner en marcha una reforma histórica.

A través de nuevas resoluciones publicadas en el Boletín Oficial, se oficializó una transformación estructural que busca eliminar por completo la burocracia tradicional.

A continuación, te contamos cómo funcionará el sistema, cuáles son las fechas clave y el nuevo método que se usará para cobrarte los aranceles.

El Plan Nacional de Digitalización del Automotor

El Gobierno formalizó, mediante la Resolución 306/2026, el Plan Nacional de Digitalización y Reorganización Integral del Sistema Registral Automotor.

Esta medida avanza hacia un modelo 100% online y remoto, eliminando de manera gradual los expedientes físicos y la documentación en papel.

El objetivo final es que los usuarios de todo el país puedan completar las gestiones de forma electrónica, sin depender del registro seccional de su domicilio.

Plazos fijados y fecha de inicio para los cambios

La normativa encomendó a la Dirección Nacional presentar un cronograma detallado de implementación en un plazo de 30 días corridos.

De acuerdo con lo previsto en la reforma integral del sistema, el nuevo esquema digital y las modificaciones de cobro comenzarán a regir de forma plena desde agosto de 2026.

Durante este mes de transición, los organismos técnicos y las oficinas seccionales adaptarán sus plataformas para unificar los procedimientos electrónicos.

Creación del MRPA para calcular nuevos aranceles

Una de las modificaciones más importantes para el bolsillo de los ciudadanos es la creación del Módulo de Registro de la Propiedad del Automotor (MRPA).

El MRPA funcionará como una nueva unidad de referencia que servirá exclusivamente para determinar el valor de todos los aranceles aplicables.

Con este sistema, se busca transparentar y estandarizar los costos, evitando las variaciones arbitrarias que encarecían las transferencias de dominio.

Cómo serán las nuevas gestiones 100% online

La plataforma web centralizará todas las transacciones bajo estrictas capas de seguridad para resguardar la identidad del titular: