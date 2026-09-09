Reclamo por malvinas: qué países apoyan las negociaciones y cómo se posiciona el mapa diplomático

Si querés entender qué grado de acompañamiento tiene la Argentina en el escenario internacional, los pronunciamientos en la ONU marcan una tendencia clara.

Un bloque de más de 130 países exige que se reanuden las negociaciones bilaterales entre Buenos Aires y Londres por la soberanía del archipiélago.

El peso del G77 y China en el ámbito de Naciones Unidas

El principal sostén diplomático del país se articula a través del Grupo de los 77 más China.

Este espacio multilateral, que integra a potencias como China, India, Brasil y Sudáfrica, reclama de forma constante la solución pacífica del diferendo basándose en la Resolución 2065 aprobada en 1965.

El bloque regional y el apoyo latinoamericano

A nivel continental, América Latina mantiene una postura histórica unificada en favor del diálogo.

Organismos regionales como la CELAC, el Mercosur y la OEA ratifican en cada cumbre que la controversia es un asunto de interés regional y no solo bilateral.

El referéndum de 2013 y la postura sobre la autodeterminación

El Gobierno británico fundamenta su negativa a negociar en la consulta de marzo de 2013, donde el 99,8% votó seguir como territorio británico de ultramar.

Sin embargo, la ONU desconoce ese resultado como definitorio, mantiene a Malvinas en la lista de territorios no autónomos y exige un acuerdo negociado entre los dos Estados.

La posición de las potencias y el impacto del Brexit

Entre las naciones cercanas a Londres, Estados Unidos reconoce la administración de facto sin validar formalmente la soberanía británica.

Por su parte, la salida del Reino Unido de la Unión Europea permitió que en declaraciones entre la UE y la CELAC se incorpore la denominación “Islas Malvinas”, generando satisfacción en la diplomacia nacional.