Dni electrónico 2026: confirman quiénes deben renovarlo obligatoriamente en septiembre y los nuevos costos

Si tenés dudas sobre la vigencia de tu documento o si es obligatorio tramitar el nuevo DNI electrónico, acá te traemos la respuesta definitiva.
Aunque la implementación del nuevo formato generó incertidumbre, no existe una renovación general obligatoria para todos los ciudadanos.
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Quiénes deben renovar el DNI en septiembre de 2026
La obligatoriedad de tramitar un nuevo ejemplar recae principalmente en quienes tengan su DNI con vencimiento durante septiembre de 2026.
Recordá que los documentos para mayores de 14 años tienen una vigencia de 15 años desde su emisión, por lo que es fundamental revisar la fecha impresa en la tarjeta.
Otros motivos de renovación obligatoria y actualizaciones para menores
También deberán solicitar un nuevo DNI, que ya se emitirá en el formato electrónico de policarbonato con chip, quienes se encuentren en alguna de estas situaciones:
- Pérdida, robo o deterioro del documento actual.
- Cambio de domicilio: Es obligatorio tramitar un nuevo ejemplar para actualizar la dirección.
- Actualizaciones obligatorias para menores: Siguen vigentes las de los 5 a 8 años y la de los 14 años.
Cuánto cuesta tramitar el nuevo DNI electrónico en 2026
El Registro Nacional de las Personas (Renaper) ha establecido los siguientes aranceles para el trámite del DNI electrónico:
- Trámite regular para argentinos: $10.000.
- Trámite regular para extranjeros: $20.000 (para primera identificación, actualizaciones y nuevos ejemplares).
Opciones de DNI exprés y al instante: Precios y plazos de entrega
Para quienes necesitan el documento con mayor celeridad, existen modalidades con costos adicionales:
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- DNI exprés: $26.000, con entrega dentro de las 96 horas hábiles.
- DNI en 24 horas: $41.000.
- DNI al instante: $57.000, con retiro estimado entre dos y seis horas (disponible solo en sedes habilitadas y sujeto a verificación).