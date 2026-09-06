La principal mesa empresarial del país respaldó el plan para blindar la soberanía en malvinas

Si te preguntabas cómo reaccionaría el sector privado ante los recientes anuncios sobre el Atlántico Sur, las cúpulas empresariales ya definieron su postura.

El bloque que reúne a las entidades económicas más influyentes de la Argentina emitió un fuerte apoyo a la estrategia del Gobierno nacional para defender los recursos naturales y la soberanía del archipiélago.

El respaldo de las grandes cámaras empresarias del país

El denominado Grupo de los Seis (G6) emitió un comunicado conjunto en el que calificó la cuestión Malvinas como una causa nacional, permanente e irrenunciable que debe situarse por encima de cualquier diferencia política.

La declaración remarcó que las acciones deben sostenerse con firmeza mediante el derecho internacional, la diplomacia y la negociación pacífica, ratificando la defensa territorial y marítima como una política de Estado.

Las entidades clave que integran el frente del sector privado

El pronunciamiento unificado cobró relevancia estratégica debido a la jerarquía de las organizaciones que componen el G6, considerado el vocero conjunto de la producción y las finanzas:

Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA)

Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA)

Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC)

Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO)

Sociedad Rural Argentina (SRA)

Unión Industrial Argentina (UIA)

Freno al proyecto petrolero Sea Lion y sanciones a firmas trasgresoras

El aval empresario se alinea con la reciente cadena nacional presidencial, donde se anticipó la firma de un decreto para acelerar las sanciones previstas en la Ley 26.659.

Esta norma busca inhabilitar para operar en el país a las empresas que participen en la extracción no autorizada de petróleo en las islas, apuntando directamente contra el avance del proyecto petrolero offshore Sea Lion.

Endurecimiento normativo en el Congreso y refuerzo del presupuesto de Defensa

El paquete oficial respaldado por el empresariado contempla el envío al Congreso de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional para prohibir la contratación de empresas infractoras.

Asimismo, las medidas incluyen la ampliación de partidas presupuestarias para el Ministerio de Defensa, destinadas a la construcción de una base naval integrada y al fortalecimiento de la presencia argentina en el Atlántico Sur.