Recategorización Monotributo 2026: arrancó el trámite en ARCA ¿Cómo se hace y hasta cuándo hay tiempo?

Si sos monotributista, el año arranca con una obligación impostergable. Desde el 1° de enero y hasta el próximo 20 de enero de 2026, está habilitada la ventana para realizar la recategorización semestral obligatoria.

Este es el momento de sacar la calculadora: tenés que evaluar si tus ingresos de los últimos 12 meses te mantienen en tu categoría actual, si te corresponde subir o si, gracias a la actualización de las escalas por inflación, podés bajar y pagar menos cuota mensual.

Acá te explicamos paso a paso cómo hacer el trámite, cuáles son los nuevos topes de facturación vigentes para este semestre y qué cambia con la gestión de la nueva ARCA (ex AFIP).

¿Quiénes deben recategorizarse?

No todos están obligados a cambiar, pero todos están obligados a controlar sus números. Tenés que ingresar al sistema si en los últimos 12 meses (enero 2025 a diciembre 2025) tus parámetros superaron o quedaron por debajo de los límites de tu categoría actual.

Los parámetros que debés mirar son:

Ingresos Brutos acumulados (facturación).

(facturación). Energía eléctrica consumida.

Alquileres devengados.

Superficie afectada.

Dato clave: Si te inscribiste en el Monotributo hace menos de seis meses (después de julio de 2025), no tenés que recategorizarte. Mantenés tu categoría de inicio hasta el próximo vencimiento en julio.

Las nuevas escalas del Monotributo 2026

Para este período, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) actualizó los topes máximos de facturación. Esto es un alivio para muchos contribuyentes, ya que el salto en los límites permite facturar más sin necesariamente “caer” en el Régimen General (Autónomos).

Así quedaron los topes de ingresos brutos anuales para las principales categorías a partir de enero:

Categoría Ingresos Brutos Anuales (Tope) Cuota Mensual Total (Servicios) A $ 8.992.597,87 $ 37.085,74 B $ 13.175.201,52 $ 42.216,41 C $ 18.473.166,15 $ 49.435,58 D $ 22.934.610,05 $ 63.357,80 E $ 26.977.793,60 $ 89.714,31 F $ 33.809.379,57 $ 112.906,59 H (Máx. Servicios) $ 61.344.853,64 $ 391.400,62 K (Máx. Bienes) $ 94.805.682,90 $ 1.208.890,60

Nota: Los valores de cuota pueden variar levemente según si pagás Ingresos Brutos unificado en tu provincia.

Paso a paso: cómo hacer el trámite

El procedimiento es 100% digital. Aunque la agencia cambió de nombre a ARCA, el acceso sigue siendo familiar para la mayoría de los usuarios.

Ingresá al sitio oficial de ARCA / AFIP con tu CUIT y Clave Fiscal. Buscá el servicio “Monotributo”. En la pantalla principal vas a ver tu categoría actual y un botón que dice “Recategorización”. El sistema te va a mostrar lo que sabe de vos (facturación electrónica detectada, gastos con tarjeta, etc.). Continuá y completá el formulario con el monto exacto facturado entre el 1/1/2025 y el 31/12/2025. El sistema te indicará tu nueva categoría. Confirmá los datos.

Una vez finalizado, podés descargar tu nueva credencial (Formulario 184). Recordá que el pago con el nuevo monto recién empieza a correr en febrero. La cuota de enero (que vence también el día 20) se paga con el valor de tu categoría vieja.

Novedad 2026: Monotributo Unificado en CABA

Si tenés domicilio fiscal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, prestá atención. Desde este enero de 2026 comienza a regir el Monotributo Unificado también en CABA.

Esto significa que ya no tenés que pagar Ingresos Brutos (AGIP) por separado ni hacer las declaraciones juradas mensuales locales si entrás en el padrón. El componente impositivo provincial vendrá sumado directamente en la cuota del Monotributo nacional. Si sos de Provincia de Buenos Aires, Córdoba u otras jurisdicciones adheridas, el sistema sigue funcionando igual que en 2025.

¿Qué pasa si no me recategorizo?

Si te correspondía cambiar y no lo hacés antes del 20 de enero, ARCA puede recategorizarte de oficio. Esto no solo implica que te van a cobrar la deuda retroactiva con intereses, sino que también podrías enfrentar sanciones. Si tus ingresos no variaron de franja, no tenés que hacer nada; el sistema asume que confirmás tu categoría actual.