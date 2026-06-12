La Provincia aumentó la recompensa para quienes aporten datos sobre Jorge Julio López

Por Francisco Díaz
La provincia aumentó la recompensa para quienes aporten datos sobre jorge julio lópez

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires actualizó el monto de la recompensa destinada a quienes aporten información fehaciente que permita determinar el paradero de Jorge Julio López, el testigo clave en los juicios por delitos de lesa humanidad que permanece desaparecido desde el 18 de septiembre de 2006.

Según la publicación vigente del Ministerio de Seguridad bonaerense, la recompensa oscila actualmente entre 2,5 y 5 millones de pesos para aquellas personas que brinden datos útiles que contribuyan al esclarecimiento del caso. La medida busca fortalecer la búsqueda de información sobre uno de los hechos más emblemáticos y sensibles de la historia reciente argentina.

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López, sobreviviente de centros clandestinos de detención durante la última dictadura militar, fue visto por última vez cuando se dirigía a presenciar los alegatos finales del juicio contra el ex director de Investigaciones de la Policía Bonaerense, Miguel Etchecolatz, condenado posteriormente por crímenes de lesa humanidad. Su desaparición ocurrió en la ciudad de La Plata y, casi veinte años después, continúa sin resolverse.

Desde la Provincia recordaron que quienes posean información pueden presentarse ante la Unidad Fiscal Federal de La Plata, el Juzgado Federal interviniente o la Dirección Provincial de Registro de Personas Desaparecidas. Las autoridades garantizaron la estricta reserva de identidad de los informantes.

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El caso de Jorge Julio López es considerado uno de los más trascendentes en materia de derechos humanos desde el retorno de la democracia y continúa siendo objeto de reclamos por parte de organismos y familiares, que exigen conocer la verdad sobre lo ocurrido y el destino del testigo desaparecido.

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