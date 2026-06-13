Llegan los free shops a las fronteras terrestres: cómo funcionará el nuevo sistema de compras y el límite en dólares

Si sos de los que cruzan a Chile, Brasil, Uruguay o Paraguay por vacaciones o escapadas de fin de semana, las reglas del juego cambiaron por completo. Ya no vas a necesitar subirte a un avión para acceder a las ventajas de las tiendas libres de impuestos.
El Gobierno nacional oficializó, mediante el Decreto 438/2026, la creación de un nuevo régimen que habilita la instalación de free shops en los pasos fronterizos terrestres de todo el país, replicando el exitoso modelo que ya funciona en los aeropuertos internacionales.
Compras en la frontera: el cambio clave que beneficiará a los argentinos que viajen en auto
La medida busca potenciar el turismo y reactivar el comercio en las provincias limítrofes, permitiendo que tanto los argentinos que salen del país como los extranjeros que ingresan puedan realizar compras minoristas exentas de aranceles.
Topes de gasto y controles de ARCA
Las compras en estas nuevas tiendas terrestres no serán libres de manera ilimitada, sino que estarán reguladas bajo el estricto control de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
- Límite de franquicia: Los viajeros tendrán un tope de compra de USD 500 libres de impuestos, sujeto al régimen de equipaje vigente en el Código Aduanero.
- Uso personal: Todo lo que se adquiera en estos comercios debe ser para consumo o regalo; está estrictamente prohibido su uso comercial o industrial.
- Exceso del cupo: Si el ticket de compra supera el monto permitido de USD 500, el comprador deberá abonar un arancel equivalente al 50% del valor excedente.
Qué productos vas a poder comprar y cuáles quedan prohibidos
Para proteger a la industria nacional y el abastecimiento local, el Ministerio de Economía diseñó una lista muy específica de exclusiones que no se conseguirán en las góndolas de frontera.
- Lo que SÍ se puede comprar: Perfumería, cosmética, electrónica portátil, artículos de bazar, zapatillas deportivas y ojotas (los únicos calzados permitidos).
- Alimentos prohibidos: Quedan totalmente afuera de los free shops los productos que integren la canasta básica familiar.
- Textiles y vehículos: No se venderán indumentaria general, neumáticos, repuestos de motor ni combustibles.
- Otros vetados: Están prohibidos los electrodomésticos de gran porte, materiales de construcción, tabaco, cigarrillos, armas y animales vivos.
Las provincias y pasos fronterizos beneficiados
La implementación se realizará de manera progresiva en los cruces internacionales más transitados del territorio argentino, buscando competir de igual a igual con los sistemas de free shops que ya operan en los países vecinos.
¿Qué es la presunción de Inocencia Fiscal y cómo impacta en el día a día de los contribuyentes argentinos?
- Mendoza (Paso Cristo Redentor): El principal cruce hacia Chile se perfila como uno de los puntos clave para captar el masivo flujo de turistas y compradores de la región de Cuyo.
- Misiones (Puerto Iguazú y Posadas): Se busca potenciar la infraestructura existente en la zona de la Triple Frontera, compitiendo directamente con los locales instalados del lado brasileño.
- Entre Ríos (Concordia, Colón y Gualeguaychú): Los puentes internacionales que conectan con Uruguay recibirán estas inversiones para dinamizar el comercio litoraleño.
- Corrientes (Paso de los Libres) y Jujuy (La Quiaca): Cruces estratégicos con Brasil y Bolivia que verán transformadas sus áreas de control aduanero con la llegada de las nuevas cadenas comerciales.