Llegan los free shops a las fronteras terrestres: cómo funcionará el nuevo sistema de compras y el límite en dólares

Si sos de los que cruzan a Chile, Brasil, Uruguay o Paraguay por vacaciones o escapadas de fin de semana, las reglas del juego cambiaron por completo. Ya no vas a necesitar subirte a un avión para acceder a las ventajas de las tiendas libres de impuestos.

El Gobierno nacional oficializó, mediante el Decreto 438/2026, la creación de un nuevo régimen que habilita la instalación de free shops en los pasos fronterizos terrestres de todo el país, replicando el exitoso modelo que ya funciona en los aeropuertos internacionales.

La medida busca potenciar el turismo y reactivar el comercio en las provincias limítrofes, permitiendo que tanto los argentinos que salen del país como los extranjeros que ingresan puedan realizar compras minoristas exentas de aranceles.

Topes de gasto y controles de ARCA

Las compras en estas nuevas tiendas terrestres no serán libres de manera ilimitada, sino que estarán reguladas bajo el estricto control de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Límite de franquicia: Los viajeros tendrán un tope de compra de USD 500 libres de impuestos , sujeto al régimen de equipaje vigente en el Código Aduanero.

Los viajeros tendrán un tope de compra de , sujeto al régimen de equipaje vigente en el Código Aduanero. Uso personal: Todo lo que se adquiera en estos comercios debe ser para consumo o regalo; está estrictamente prohibido su uso comercial o industrial.

Todo lo que se adquiera en estos comercios debe ser para consumo o regalo; está o industrial. Exceso del cupo: Si el ticket de compra supera el monto permitido de USD 500, el comprador deberá abonar un arancel equivalente al 50% del valor excedente.

Qué productos vas a poder comprar y cuáles quedan prohibidos

Para proteger a la industria nacional y el abastecimiento local, el Ministerio de Economía diseñó una lista muy específica de exclusiones que no se conseguirán en las góndolas de frontera.

Lo que SÍ se puede comprar: Perfumería, cosmética, electrónica portátil, artículos de bazar, zapatillas deportivas y ojotas (los únicos calzados permitidos).

Perfumería, cosmética, electrónica portátil, artículos de bazar, (los únicos calzados permitidos). Alimentos prohibidos: Quedan totalmente afuera de los free shops los productos que integren la canasta básica familiar .

Quedan totalmente afuera de los free shops los productos que integren la . Textiles y vehículos: No se venderán indumentaria general, neumáticos, repuestos de motor ni combustibles.

No se venderán indumentaria general, ni combustibles. Otros vetados: Están prohibidos los electrodomésticos de gran porte, materiales de construcción, tabaco, cigarrillos, armas y animales vivos.

Las provincias y pasos fronterizos beneficiados

La implementación se realizará de manera progresiva en los cruces internacionales más transitados del territorio argentino, buscando competir de igual a igual con los sistemas de free shops que ya operan en los países vecinos.