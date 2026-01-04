Programas de Empleo con inscripción abierta en 2026: Cómo anotarse

El arranque de 2026 llega con cambios importantes en el panorama de la asistencia social y laboral en Argentina. Si estás buscando información sobre cómo anotarte en programas del gobierno, los montos actualizados y qué va a pasar con los planes vigentes, esta guía te aclara el escenario actual.

A diferencia de años anteriores, la estrategia del Ministerio de Capital Humano se centra hoy casi exclusivamente en la capacitación laboral y el empleo registrado, cerrando el ingreso a los viejos planes sociales y abriendo puertas a través del Portal Empleo.

Estado de situación: ¿Qué programas siguen vigentes?

Lo primero que tenés que saber es que los programas masivos de transferencia directa ya no admiten nuevas inscripciones. El escenario se divide en dos grandes grupos:

1. Volver al Trabajo y Acompañamiento Social (CERRADOS)

Estos son los programas que reemplazaron al ex Potenciar Trabajo.

Estado: No hay inscripciones abiertas. Solo continúan quienes ya venían del sistema anterior y fueron reempadronados.

Solo continúan quienes ya venían del sistema anterior y fueron reempadronados. Monto Enero 2026: El valor se mantiene congelado en $78.000 . No hubo bonos de fin de año ni aumentos anunciados para este mes.

El valor se mantiene congelado en . No hubo bonos de fin de año ni aumentos anunciados para este mes. Fecha de cobro: El calendario de pagos de enero se activó entre el 2 y el 5 de este mes . Si sos beneficiario y todavía no cobraste, revisá tu cuenta en Mi Argentina o Mi ANSES.

El calendario de pagos de enero se activó entre el . Si sos beneficiario y todavía no cobraste, revisá tu cuenta en Mi Argentina o Mi ANSES. Futuro del programa: Atención a este dato. Según la normativa vigente (Decreto 198/2024), Volver al Trabajo tiene fecha de finalización en mayo de 2026. El Gobierno ya inició pruebas piloto para transformar estos subsidios en un sistema de vouchers de capacitación (ver apartado abajo).

Te puede interesar: Viviendas en Provincia de Buenos Aires 2026: Nuevos listados de subasta, inscripción municipal y planes activos hoy

2. Fomentar Empleo (ABIERTO)

Este es actualmente la principal vía de ingreso al sistema de asistencia laboral del Estado nacional.

Objetivo: Orientado a personas de 18 a 64 años que buscan empleo activamente y no tienen trabajo registrado (con excepciones como Monotributo Social).

Orientado a personas de 18 a 64 años que buscan empleo activamente y no tienen trabajo registrado (con excepciones como Monotributo Social). Beneficios: Ofrece cursos de formación profesional, orientación laboral y acceso a ofertas de trabajo.

Ofrece cursos de formación profesional, orientación laboral y acceso a ofertas de trabajo. Incentivo económico: Quienes realizan cursos de formación asignados pueden recibir una asignación dineraria (sujeta a cupos y disponibilidad de cursos). Además, el programa ofrece incentivos económicos a las empresas que contraten a personas registradas aquí.

Ver también: Acompañamiento Social: Fecha de Cobro Confirmada, Montos y Qué Pasa con el Nuevo Plan Piloto 2026

La gran novedad: Sistema de Vouchers Educativos (Piloto Enero 2026)

Desde el Ministerio de Capital Humano se confirmó que este 6 de enero de 2026 comienza una prueba piloto clave. El objetivo es reemplazar el pago directo de planes por vouchers de capacitación.

¿En qué consiste? En lugar de recibir el dinero a cambio de una contraprestación en una unidad ejecutora (cooperativa), el beneficiario debe cursar capacitaciones certificadas (oficios, habilidades digitales, etc.) para mantener el beneficio.

En lugar de recibir el dinero a cambio de una contraprestación en una unidad ejecutora (cooperativa), el beneficiario debe cursar capacitaciones certificadas (oficios, habilidades digitales, etc.) para mantener el beneficio. Prueba piloto: Arranca con un grupo reducido (capacitación en pintura de obra con la empresa Sinteplast) pero la intención oficial es escalar este modelo durante el primer semestre del año.

Dato clave: Si sos titular de Volver al Trabajo, es fundamental que mantengas tus datos actualizados en el Portal Empleo, ya que la transición hacia este sistema de capacitación será obligatoria para no perder el ingreso.

Ver también: Becas PROGRESAR 2026: cuándo abriría la inscripción, montos y a quiénes alcanza el programa

Paso a paso: Cómo inscribirse en el Portal Empleo

Si no tenés ningún plan y querés acceder a las herramientas de capacitación o a la bolsa de trabajo nacional, el único canal oficial y seguro es digital. No necesitás gestores ni intermediarios.

Ingresá al sitio oficial: Entrá en portalempleo.gob.ar. Registro: Hacé clic en “Ciudadanos/as” y luego en “Registrate”. Vas a necesitar tu CUIL y un correo electrónico activo. Cargá tu CV: Una vez dentro, es obligatorio completar tu “Curriculum Vitae” en la plataforma. Cargá tus estudios, experiencia (aunque sea informal) y habilidades. Postulate: Andá a la sección “Capacitate” para ver los cursos de formación profesional gratuitos disponibles.

para ver los cursos de formación profesional gratuitos disponibles. Revisá la sección de ofertas laborales para postularte a búsquedas activas del sector privado.

Requisitos básicos para Fomentar Empleo

Tener entre 18 y 64 años.

Tener DNI argentino.

Residir en el país.

No tener trabajo registrado en relación de dependencia (salvo excepciones específicas).

Opciones Provinciales y Locales

Ante el congelamiento de cupos nacionales, muchas provincias y municipios mantienen sus propias iniciativas. Vale la pena consultar localmente:

Jurisdicción Programa / Iniciativa Dónde consultar CABA Plan Empleo Joven buenosaires.gob.ar Córdoba Empleo +26 / PPP desarrolloyempleo.cba.gov.ar Santa Fe Mi Primer Empleo Portal oficial de la provincia Provincia de Buenos Aires Oficios (CFL) Centros de Formación Laboral (IPFL)

Recomendación final: Mantenete alerta a las notificaciones oficiales en la app Mi Argentina. El 2026 será un año de transición donde la capacitación será la única llave para acceder a beneficios económicos del Estado. Evitá brindar datos personales en grupos de Facebook o WhatsApp no oficiales que prometen inscripciones falsas a “Potenciar Trabajo”.